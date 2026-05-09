有愛無礙 飛牛基金會 5月8日辦公益畫展

飛牛基金會執行長施麗麗介紹「有愛無礙」公益畫展理念，盼透過藝術讓社會看見身心障礙者的生命力。（記者張庭瑜╱攝影）

美國飛牛基金會於8日至15日在亞凱迪亞 聖塔安妮塔購物中心（The Shops at Santa Anita）中庭舉辦公益畫展「有愛無礙」，展出約40幅來自台灣重度身心障礙藝術家的獲獎作品，展期為每日上午10時至下午8時。活動盼透過藝術傳遞愛與希望，讓不同族群看見創作者的內心世界與生命韌性。

飛牛基金會執行長施麗麗表示，基金會以音樂與藝術為主軸，致力為身心障礙人士提供支持與發展機會。她於4月19日赴北加州 與藝術家及家長交流，深刻體會照顧者的辛勞，對母親們的長期付出深受感動。她指出，參展藝術家年齡從十餘歲至40餘歲不等，多數因身體狀況無法出國，但作品已跨越國界，展現獨特才華。

施麗麗分享，其子曾為重度自閉症患者，透過音樂學習逐步成長，現已成為鋼琴演奏者，並將於8月赴日本京都及南韓首爾參賽與演出。她表示，許多畫作凝聚家庭長期心力，例如一名出生時僅600公克的早產兒藝術家，以畫筆描繪台中洲際棒球場，表達對外界的嚮往，每件作品背後皆蘊含動人故事。

僑務委員潘意玲表示，這些藝術家「用生命作畫，肢體雖受限制，但才華與情感無限」，呼籲南加州民眾踴躍參觀，並邀請親友一同到場支持，讓更多人看見來自台灣的身心障礙者的創作能量。世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長孟心韻、大洛杉磯分會會長薛麗華表示，曾赴台觀賞相關畫作，對作品色彩鮮明、情感真摯印象深刻，認為充分展現創作者內心世界與生命力。

主辦單位指出，畫展結束後，預計自9月起於南加州各地巡迴展出，橙縣亦正洽談在當地醫療機構舉辦展覽的可能性。本次活動獲多個僑團支持，包括世華南加分會、大洛杉磯分會、橙縣分會、AI教育基金會及柑縣台美商會等。

「有愛無礙」公益畫展將展出約40幅台灣身心障礙藝術家作品，傳遞跨越限制的生命力與希望。（主辦單位提供）

飛牛基金會與僑界團體共同舉行記者會，宣布「有愛無礙」公益畫展將於亞凱迪亞展出。（記者張庭瑜╱攝影）