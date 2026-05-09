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巾幗會十周年 追思創會會長張素久

記者張宏╱洛杉磯報導
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美國巾幗會舉辦第六屆就職典禮暨十周年慶典，鹿強（左起）、楊逸凡、郭頌、張勇、方蕾...
美國巾幗會舉辦第六屆就職典禮暨十周年慶典，鹿強（左起）、楊逸凡、郭頌、張勇、方蕾、王薇參贊、陳潔、楊弼、林淦花、王愛琳、熊文勝在活動中共同紀念巾幗會創會會長張素久。（記者張宏╱攝影）

美國巾幗會日前舉辦第六屆就職典禮暨10周年慶典，和以往不同的是，為紀念巾幗會創會會長張素久，全場氣氛肅穆，大家多身著黑衣，且發言時談及張素久時不少人都落淚。連任會長方蕾表示，張素久心懷善念，始終是巾幗會的楷模。

中國駐洛杉磯總領館總領事夫人王薇參贊表示，十年前張素久以遠見與魄力在洛杉磯創立巾幗會，為旅美華裔女性搭建起一個溫暖的精神家園。張素久一生胸懷家國、情繫僑胞，始終將促進海外華裔女性團結發展、推動中美民間友好交流的責任銘記於心、付諸實踐，大家將永遠銘記她為僑社發展及中美友誼所作出的貢獻。

作為一名女性外交官，王薇深切理解並感受到在平衡事業與家庭的過程中，女性所面臨的挑戰與不易。希望巾幗會繼續傳承並發揚桑梓之情與奉獻精神，關心支持祖（籍）國發展及家鄉建設，團結帶動更多僑胞，用心用情講好中國與中美友好故事。

連任會長方蕾表示，張素久一生心懷善念，與人真誠相交，為大家帶來溫暖與守護。張素久以如此高齡安詳離世，可說是在平靜安然中走完人生旅程。大家心中充滿不捨，也充滿敬意。她未來會繼承張素久遺志，帶領巾幗會發展壯大。

巾幗會前兩任會長陳潔和楊弼都陪伴張素久多年，她們表示，張素久是一位非常有福報的人，她一路以來始終是巾幗會的楷模。希望在新一屆領導班子帶領下，巾幗會繼續團結各界僑胞，凝聚更多僑界力量。

美華聯主席張勇、榮譽主席鹿強和郭頌、林連連、江風年、楊逸凡、林淦花、王愛琳、熊文勝等數百人參與活動，都對張素久的離世深表懷念，美國北京聯誼會的北奧還特別為她做一首藏頭詩，希望張素久一路走好。

前會長陳潔（左）和楊弼將代表會長職務的法槌交棒給方蕾（中）。（記者張宏╱攝影）
前會長陳潔（左）和楊弼將代表會長職務的法槌交棒給方蕾（中）。（記者張宏╱攝影）

美國巾幗會日前舉辦第六屆就職典禮暨十周年慶典。（記者張宏╱攝影）
美國巾幗會日前舉辦第六屆就職典禮暨十周年慶典。（記者張宏╱攝影）

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