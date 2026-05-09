奇諾岡華協卡拉OK大賽 5月16日海選

奇諾岡華美協會繼上一年成功舉辦首屆卡拉OK賽事，今年再度舉辦，優勝者總獎金1000美元。歡迎廣大歌唱愛好者報名參加。（CAACH提供)

奇諾岡華美協會（CAACH）舉辦第二屆卡拉OK賽事，總獎金1000美元，並有商家贊助消費券，歡迎所有歌唱愛好者報名，比賽包括海選及決賽環節。

CAACH第二屆卡拉OK比賽（CAACH Karaoke Contest 2026）組織者規定，本次歌唱比賽報名者年齡需16歲以上，同時2025年參賽得獎者不得參賽。賽事海選環節在16日舉辦，地點：華協總部（14250 Central Ave.#D，Chino, CA91710），決賽在6月5日舉辦，地點在Chino Hills Community Center（14250 Peyton Dr, Chino Hils, CA 91709），決賽冠軍獲獎金600美元，亞軍300美元，季軍100美元。報名費20元。

根據CAACH最新資訊，羅蘭岡 的SPARK星鑽卡拉OK門店另提供贊助消費券，冠軍100美元，亞軍及季軍各50美元。

有關本賽事及報名詳情，可上網caach.org/form。如有問題可發送郵件至[email protected]

CAACH創辦人廖偉民表示，舉辦卡拉OK比賽的初衷，是希望透過音樂將社區居民凝聚在一起，讓社區生活更豐富。他並親自捐出獎金、添購器材支持比賽，讓歌唱愛好者能夠有更多交流平台。