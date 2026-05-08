我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台式早餐紅到加州 美部落客開箱紫米飯糰 大讚1顆6.5美元「便宜又好吃」

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

餵藥逼少年熬夜工作 男被控重罪

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
被告Brandon Holguin，涉嫌勞工販運未成年人的案件被控多項重罪。（洛...
被告Brandon Holguin，涉嫌勞工販運未成年人的案件被控多項重罪。（洛縣地方檢察官辦公室提供）

據NBC電視新聞報導，南加州近日發生一起涉嫌勞工販運未成年的案件。范杜拉縣居民霍爾金（Brandon Holguin）被控多項重罪。檢方指出，被告涉嫌將少年帶往汽車旅館，並提供刺激中樞神經的藥物，讓少年夜晚不停工作整理衣物供網路販售，導致少年身體不適、生病。目前霍爾金保釋金定為65萬美元。若罪名成立，他最高面臨14年州監獄刑期。

根據洛杉磯縣地方檢察官辦公室消息，26歲的霍爾金，涉嫌強迫14歲少年整理數百件衣物，以供網路轉售，並沒收少年手機，阻止其與家人聯繫。霍爾金6日過堂時對指控不認罪。

霍爾金被控多項重罪，包括誘拐兒童、人口販運、在可能造成重大傷害或死亡情況下虐待兒童、向未成年人提供管制藥物、非法時段雇用未成年人，以及冒名簽署文件等。

檢方指出，受害少年居住在洛杉磯縣北部地區。被告涉嫌於案發前四至六個月，在一家二手商店鎖定該少年，並於2025年5月初拿走少年的手機後將其變賣，還使用假身分證典當少年家人贈送給少年的財物，獲取數百美元，但未將所得交給少年。檢方還表示，被告將少年帶往汽車旅館，並提供安非他命類處方藥Adderall，讓少年熬夜完成整理衣物工作，但藥物導致少年生病。

警方表示，2025年5月5日深夜，該少年疑似被遺棄在洛杉磯一條高速路旁。他後來步行至附近地點求助，並有人撥打911報案，少年最終於當天與家人團聚。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，勞工販運犯罪經常鎖定弱勢兒童，先取得他們的信任，再將其孤立，並從被迫勞動中牟利。

霍克曼指出，在那令人恐懼的三天裡，受害少年的父母與執法人員焦急搜尋該失蹤少年，擔心會生最糟糕的情況。

加州

上一則

MLB／老虎傷病潮瓦德茲還遭禁賽 李灝宇可能機會更多

下一則

麗城島頂級豪宅 5000萬天價掛牌震撼市場

延伸閱讀

放任14歲子騎車撞死老兵 橙縣母遭追加過失殺人罪

放任14歲子騎車撞死老兵 橙縣母遭追加過失殺人罪
華埠東百老匯華婦擺攤遇襲案 4少年被捕

華埠東百老匯華婦擺攤遇襲案 4少年被捕
借步槍給青少年 聖比尼度縣警被控罪

借步槍給青少年 聖比尼度縣警被控罪
雲南14歲少年勒殺女同學一審判無期 聽判面無表情

雲南14歲少年勒殺女同學一審判無期 聽判面無表情
未成年兒騎電摩托撞老兵 檢重罪起訴母

未成年兒騎電摩托撞老兵 檢重罪起訴母
不要讓孩子誤闖網路修羅場

不要讓孩子誤闖網路修羅場

熱門新聞

(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
鄭名斈18歲首度入選中華隊時期比賽畫面。（楊德恩提供）

台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天

2026-04-30 14:55

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐