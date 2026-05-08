餵藥逼少年熬夜工作 男被控重罪

被告Brandon Holguin，涉嫌勞工販運未成年人的案件被控多項重罪。（洛縣地方檢察官辦公室提供）

據NBC電視新聞報導，南加州 近日發生一起涉嫌勞工販運未成年的案件。范杜拉縣居民霍爾金（Brandon Holguin）被控多項重罪。檢方指出，被告涉嫌將少年帶往汽車旅館，並提供刺激中樞神經的藥物，讓少年夜晚不停工作整理衣物供網路販售，導致少年身體不適、生病。目前霍爾金保釋金定為65萬美元。若罪名成立，他最高面臨14年州監獄刑期。

根據洛杉磯縣地方檢察官辦公室消息，26歲的霍爾金，涉嫌強迫14歲少年整理數百件衣物，以供網路轉售，並沒收少年手機，阻止其與家人聯繫。霍爾金6日過堂時對指控不認罪。

霍爾金被控多項重罪，包括誘拐兒童、人口販運、在可能造成重大傷害或死亡情況下虐待兒童、向未成年人提供管制藥物、非法時段雇用未成年人，以及冒名簽署文件等。

檢方指出，受害少年居住在洛杉磯縣北部地區。被告涉嫌於案發前四至六個月，在一家二手商店鎖定該少年，並於2025年5月初拿走少年的手機後將其變賣，還使用假身分證典當少年家人贈送給少年的財物，獲取數百美元，但未將所得交給少年。檢方還表示，被告將少年帶往汽車旅館，並提供安非他命類處方藥Adderall，讓少年熬夜完成整理衣物工作，但藥物導致少年生病。

警方表示，2025年5月5日深夜，該少年疑似被遺棄在洛杉磯一條高速路旁。他後來步行至附近地點求助，並有人撥打911報案，少年最終於當天與家人團聚。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，勞工販運犯罪經常鎖定弱勢兒童，先取得他們的信任，再將其孤立，並從被迫勞動中牟利。

霍克曼指出，在那令人恐懼的三天裡，受害少年的父母與執法人員焦急搜尋該失蹤少年，擔心會生最糟糕的情況。