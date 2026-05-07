未停職涉性騷教師 洛市學區被調查
洛杉磯聯合學區（LAUSD）6日面臨聯邦民權調查，聯邦教育部指該學區長期將涉嫌對學生性騷擾或性不當行為的教師，調派至其他學校，而非將其從接觸學生的職位上撤除。
據ABC 7電視台報導，聯邦教育部民權辦公室表示，將正式調查洛杉磯聯合學區一項疑似政策，凡遭學生投訴性不當行為的教師，包括涉嫌與學生發展不當戀愛關係者，均被自動轉調至其他學校，而非依法停職處分。聯邦官員指出，觸發上述調派程序的情形，包括對學生進行性騷擾、與學生發生性行為或建立性及戀愛關係、製造或持有兒童色情內容、對學生進行不必要的肢體接觸，以及未依規定通報疑似兒童虐待案件。
教育部民權事務助理部長Kimberly Richey發表聲明批評，依據法規，學校必須及時且妥善回應性不當行為報告，但洛杉磯聯合學區的做法，形同將「性侵掠食者」的就業保障凌駕於學生安全之上，此舉「令人無法接受」。她強調，川普政府將堅定捍衛法律、保護所有學生安全。
對此，洛杉磯聯合學區發表聲明予以否認，強調所謂「調派」通常指員工在調查期間被要求留守家中、遠離學生與校園，並非轉調至其他學校任教。學區表示，調派決定首要考量學生、教職員及校園環境的安全，調查結束後將視情況採取適當懲處，情節嚴重者可予解雇。
學區並強調，對所有性不當行為及性騷擾指控均「嚴肅以對」，並依相關法規執行完整調查程序，確保各方獲得公平、全面且中立的處置，且持續檢討並強化相關政策、培訓及通報機制。
教育部的聲明另提及，2024年洛杉磯聯合學區與代表教師的洛杉磯聯合教師工會（UTLA）曾達成和解協議，以解決工會提出的申訴。該協議說明特定性不當行為被報告與調查後，可啟動教師調派的條件，但未具體說明被調派者是否仍會接觸學生。截至發稿，洛杉磯聯合教師工會尚未就此事回應媒體的置評請求。
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