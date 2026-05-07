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北大南加校友會健康、AI論壇 逾200校友參與

記者邵敏／洛杉磯報導
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北大南加校友會AI論壇，邀請專業人士分享經驗。（記者邵敏／攝影）
北大南加校友會AI論壇，邀請專業人士分享經驗。（記者邵敏／攝影）

北京大學南加州校友會，5月3日在洛杉磯縣聖蓋博市舉辦第41屆年會，同時慶祝母校成立128周年。活動當天以「博雅南加·智愈未來」為主題，討論醫療健康、人工智能等熱門話題，吸引逾200名校友及嘉賓參與，現場氣氛熱烈。

3日活動包括三大論壇：醫療健康、人工智能與教育發展，主辦方邀請多位北大校友、專業人士分享前沿觀察與實踐經驗。在AI論壇中，嘉賓從技術、創意、創業、監管等分享見解。TikTok工程師劉曄認為，人們在給AI授權前，需思考「AI能看、能改、能決定什麼」，重要事項應自己把控，強調人的主導權。

曾就職Meta、TikTok等科技公司的王雨佳表示，一人公司正在興起，因為AI可以替代團隊部分工作；創業者的動手門檻降低，因為AI可輔助寫代碼、建產品，但認知門檻卻在提高，需要不斷學習。

南加大法學教授張湖月，論壇當天談及中美AI監管差異，她指出，中國監管反應迅速，聚焦內容安全；美國監管較分散，推進AI應用時因法律、民意等原因受阻。與會嘉賓普遍認為，人工智能正在深刻重塑社會結構與職業生態，但人類在創造力、判斷力與情感表達方面仍具不可替代的優勢。

3日醫學講座同樣廣受歡迎，專家圍繞藥物研發、糖尿病管理、中風防治三大主題展開分享，並進行現場問答。凱瑟醫療中心馮雷博士指出，中風往往突發且缺乏明顯預警，救治必須爭分奪秒，如果病患出現突發肢體無力、言語不清、視物異常等癥狀需立即就醫。「來的越早，康復機率就越高。」

會長翟喜紅表示，校友年會每年舉辦一次，每屆圍繞不同主題進行策畫，力求緊扣時代脈搏，希望通過論壇與交流，讓校友在專業發展與個人成長中獲得啟發，同時增強聯繫與支持。

北大校友合唱團開場演出。（記者邵敏／攝影）
北大校友合唱團開場演出。（記者邵敏／攝影）

北京大學南加州校友會，5月3日在洛杉磯舉辦。（記者邵敏／攝影）
北京大學南加州校友會，5月3日在洛杉磯舉辦。（記者邵敏／攝影）

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