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她誤信「銀行」來電 存款轉入「安全帳戶」一夜蒸發

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一種被稱為「銀行來電偽裝」的詐騙手法正迅速蔓延，全美已有數十萬起相關投訴，不少受...
一種被稱為「銀行來電偽裝」的詐騙手法正迅速蔓延，全美已有數十萬起相關投訴，不少受害者損失數千甚至數萬美元。（圖／AI生成）

聯邦調查局（FBI）近日發出警告，一種被稱為「銀行來電偽裝」（banking spoof call）的詐騙手法正迅速蔓延，全美已有數十萬相關報告，不少受害者損失數千甚至數萬美元。詐騙集團透過技術手段偽裝來電號碼，使其顯示為銀行官方電話，甚至冒充執法人員，讓受害者誤以為正在與銀行或政府機構通話。

根據USA TODAY與ABC 7電視台的報導，這類詐騙的關鍵在高度擬真。嫌犯不僅能讓來電顯示與銀行卡背面的客服電話完全一致，還掌握受害者部分帳戶資訊，進一步取得信任，最終誘導受害者主動將資金轉入所謂的安全帳戶。

居住在伊利諾州的受害者Jennifer Lichthardt因此損失約4萬美元。她表示，當時來電號碼與其JPMorgan Chase銀行卡背面的電話完全一致，對方自稱銀行反詐欺部門，聲稱有內部員工正在盜用帳戶資金，還有「FBI探員」加入通話，提供所謂的案件編號。

「他們能說出我的帳號，連餘額都精確到每一分錢，」她回憶說。在連番壓力與催促下，她被說服將資金轉入「安全帳戶」，結果資金迅速被轉走，隔天才驚覺受騙。

報導指出，詐騙者可能透過暗網或其他非法途徑取得個資，甚至利用銀行自動語音系統查詢帳戶餘額與交易紀錄，使詐騙更加逼真。FBI芝加哥辦公室探員Robert Richardson指出，嫌犯常以「你可能涉及案件」等說法製造恐慌，並不斷催促受害者快速做決定，降低其判斷能力。

類似案件並非個案。另一受害人Susie Allgood也接獲自稱與銀行及支付平台合作的來電，被要求將5000美元透過Zelle轉帳，以「升級帳戶」並確保資金安全。她坦言，因對方掌握其帳戶後四碼及與銀行完全一致的電話號碼，因此毫不懷疑。

Chase指出，銀行或合法機構「絕不會要求客戶透過電話、簡訊或網路轉帳資金，或提供帳號密碼」。若接獲類似要求，極可能為詐騙。

伊利諾州 詐騙集團

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