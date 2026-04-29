女子家門口遭擄 躲加油站廁所脫身

加州近期發生一起綁架逃生案，一名女子憑藉「躲進加油站廁所」的舉動，在清晨時分脫離嫌犯控制。圖為加油站示意圖。（取自Pexels）

加州 近期發生一起驚險綁架逃生案，一女子於凌晨在自家門外遭人擄走，最終趁嫌犯加油之際，躲進加油站 廁所成功脫身並報警求救。警方指出，這一簡單卻果斷決定，可能救了她一命。

根據紐約郵報（（New York Post）報導，漢保德縣警察局（Humboldt County Sheriff's Office）表示，事件發生於4月23日凌晨約4時前。35歲受害女向警方撥打911並連續發送多則簡訊，稱遭到綁架，當時正躲在位Blue Lake的一處加油站廁所內。

警方表示，該女子未公開姓名，她向執法人員稱，居住在McKinleyville的46歲男子Timothy Richard Long，於當天凌晨約3時在住家外強行將她擄上車。嫌犯隨後駕車前往不明地點，但途中在距離住處約15分鐘車程的一處加油站停車加油。

警方指出，當Long下車加油時，女子趁機進入加油站廁所並反鎖門躲藏，隨即撥打911並傳送求救訊息給縣警局的緊急通訊中心。

警員在接獲報案後數分鐘內趕抵現場，當場在加油站外發現Long，並未發生衝突即將其拘捕。隨後到場的警員透過電話與仍躲在廁所內的女子聯繫，確認其安全後，女子自行走出廁所，未受傷害。

類似情境下，專家與執法單位的安全指引亦提供參考。根據耶魯大學緊急管理部門的建議，若遭挾持應以保命為優先，保持冷靜、避免挑釁並配合對方指示，除非有極高把握，否則不應貿然逃跑；同時可在不引起注意的情況下觀察並記住嫌犯特徵，以利後續調查。

對於目擊者，則建議迅速離開危險區域並報警，並向警方提供地點、嫌犯人數與特徵等關鍵資訊；在救援行動中，現場人員應避免突然動作、依指示行動，以免被誤判為威脅。

警方未透露兩人之間的具體關係。Long目前被控涉嫌綁架、違反家庭暴力法院保護令及違反緩刑規定。若罪名成立，最高可能面臨八年刑期。目前他已被收押於漢保德縣拘留設施。