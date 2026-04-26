天普市高中生劉傑森獲愛迪生學者獎 抱回5萬獎學金
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洛杉磯縣天普市聯合學區近日宣布，天普市高中12年級學生劉傑森（Jason Liu，音譯）近日獲選為愛迪生學者（Edison Scholar），並獲頒5萬美元獎學金，將用於攻讀科學、技術、工程與數學（STEM）相關領域。
劉傑森事前毫不知情，直到南加愛迪生電力公司（SCE）總裁兼執行長Steve Powell親赴現場宣布，為其帶來驚喜。學區教委、天普市議員及校方師生代表均出席見證，親友團現場熱烈慶賀，氣氛溫馨感人。
學區指出，愛迪生學者計畫由SCE每年舉辦，專門遴選具備理工潛力的優秀高中生，為培育未來能源與科技人才。獲選者除學業成績出色外，亦須展現領導能力與社區服務精神，競爭向來激烈。
劉傑森計畫主修工程學，目前有意申請柏克萊加大（UC Berkeley）。校方表示，他長期以來的努力與專注獲得充分肯定，各界對其未來發展深表期待。學區表示，愛迪生學者計畫長年支持南加州地區優秀學子，提供資源協助其完成高等教育，並鼓勵更多年輕世代投身理工領域。
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