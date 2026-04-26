我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

天普市高中生劉傑森獲愛迪生學者獎 抱回5萬獎學金

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天普市高中12年級學生劉傑森（中）獲選愛迪生學者（Edison Scholar）...
天普市高中12年級學生劉傑森（中）獲選愛迪生學者（Edison Scholar），高舉愛迪生國際公司（Edison International）頒發的5萬美元獎學金支票，與教育委員會成員、市議員、市長及校方師生代表等人合影留念，現場掌聲不斷。（天普市聯合學區臉書官網截圖）

洛杉磯縣天普市聯合學區近日宣布，天普市高中12年級學生劉傑森（Jason Liu，音譯）近日獲選為愛迪生學者（Edison Scholar），並獲頒5萬美元獎學金，將用於攻讀科學、技術、工程與數學（STEM）相關領域。

劉傑森事前毫不知情，直到南加愛迪生電力公司（SCE）總裁兼執行長Steve Powell親赴現場宣布，為其帶來驚喜。學區教委、天普市議員及校方師生代表均出席見證，親友團現場熱烈慶賀，氣氛溫馨感人。

學區指出，愛迪生學者計畫由SCE每年舉辦，專門遴選具備理工潛力的優秀高中生，為培育未來能源與科技人才。獲選者除學業成績出色外，亦須展現領導能力與社區服務精神，競爭向來激烈。

劉傑森計畫主修工程學，目前有意申請柏克萊加大（UC Berkeley）。校方表示，他長期以來的努力與專注獲得充分肯定，各界對其未來發展深表期待。學區表示，愛迪生學者計畫長年支持南加州地區優秀學子，提供資源協助其完成高等教育，並鼓勵更多年輕世代投身理工領域。

劉傑森（中）獲頒5萬美元愛迪生學者獎學金，與同學共同捧著巨型支票，喜悅之情溢於言...
劉傑森（中）獲頒5萬美元愛迪生學者獎學金，與同學共同捧著巨型支票，喜悅之情溢於言表。（取自天普市聯合學區臉書）

世報陪您半世紀

加州 柏克萊加大 學區

上一則

疑收中國電車巨擘比亞迪賄賂 FBI突擊南加2官員

下一則

五四精神重啟 南加華人學者開講

延伸閱讀

公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線

公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線
新州愛迪生中校、台南鹽行國中 合推國際數位學伴

新州愛迪生中校、台南鹽行國中 合推國際數位學伴
聖瑪利諾華人教委張志堅 獲PTA金橡服務獎

聖瑪利諾華人教委張志堅 獲PTA金橡服務獎
全美高中金融教育排名…紐約2校進前10 逾十校躋身百強

全美高中金融教育排名…紐約2校進前10 逾十校躋身百強
公校教育／科研競賽 理想高中敲門磚

公校教育／科研競賽 理想高中敲門磚
公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？

公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程