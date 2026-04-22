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龍蝦怕燙是真的 科學家籲立法禁止活煮

編譯組／綜合報導
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科學研究發現龍蝦在接受注射阿斯匹靈，或受其他止痛藥效用影響後，會減少回應疼痛的電...
科學研究發現龍蝦在接受注射阿斯匹靈，或受其他止痛藥效用影響後，會減少回應疼痛的電擊，因此推斷龍蝦具感痛能力，其逃避具痛刺激並非僅是機械反射回應。(Unsplash／David Clode)

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，一項科學研究發現，傳統的活煮龍蝦方法，會令龍蝦承受極大痛楚，研究並建議英國應立即立法禁止這種做法。

科學家在該項研究中發現，挪威龍蝦（製作炸蝦的主要原料）能夠像人類和其他哺乳類動物一樣，感受到疼痛，並發現常見的止痛藥如利多卡因（lidocaine）和阿斯匹靈（aspirin）可以減輕甲殼類動物對有害電擊的反應。

該項研究的作者們認為，這顯示龍蝦受傷時確實會感到痛楚，而不僅僅是機械反射。

在挪威、紐西蘭、奧地利和澳洲的幾個州，活煮龍蝦已屬違法行為。上述研究人員指出，研究結果作為證據表明，英國法律也應禁止活煮龍蝦，因為英國法律已經將甲殼類動物視為有感知能力的動物。

上述研究論文的合著者、哥德堡大學（University of Gothenburg）動物行為學專家斯內登（Lynne Sneddon）教授表示：「基於科學證據，活煮甲殼類動物是不人道的，所以我支持禁止活煮龍蝦。我們應該常以人道方法來結束動物的生命，絕不會接受活煮牛或雞，因此現在是時候重新思考我們對待這些動物的方式。」

現時已知的事實，是龍蝦和其他甲殼類動物對外界有害或損傷性的入侵會作出反應，牠們也顯示出會厭惡熱水而極力躲避高溫。問題是這種反應究竟是單純的機械反射，還是感到疼痛。上述研究正要解開這個疑團，斯內登教授及其團隊嘗試觀察挪威龍蝦在服用止痛藥後的行為變化，來解答這個問題。

他們發現，當龍蝦受到足以讓人類感到疼痛的電擊時，牠們會快速擺動尾巴來逃脫，但當龍蝦被注射阿斯匹靈，或在水中溶解利多卡因後，擺尾動作即告消失。研究團隊認為，這表明，龍蝦的感痛系統更接近人類，因而其反應不僅是機械反射。

英國動物法律基金會執行董事鮑爾斯（Edie Bowles）說：「活煮甲殼類動物會令這些有感知能力的生命造成不必要的、長期的和劇烈的痛苦。」

去年12月，英國工黨提出一項動物福利策略，建議禁止在家中或專業廚房活煮甲殼類動物。這是源於保守黨政府引進的「2022年動物福利（感知能力）法案」，正式承認甲殼類動物具感知能力，能夠「感受疼痛和痛苦」。

若不活煮，龍蝦和螃蟹可以透過人道方法被宰殺，即用刀刺穿其主要神經系統，這種方法被稱為剖開或刺穿。

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