整頓10號公路沿線迎奧運 西柯汶那與加州府合作

吳桐淮（左）陪同加州交通廳（Caltrans）官員進行現場會勘，針對雜草、垃圾及設施維護等問題交換意見。（吳桐淮提供）

因應2028年洛杉磯 奧運帶動城市形象提升需求，西柯汶那市長吳桐淮近日宣布，市府已與加州 交通廳（Caltrans）啟動跨機構合作，將對轄區內高速路出入口及沿線環境展開系統性整頓，重點改善雜草叢生、垃圾堆積、塗鴉及遊民 聚集等長期問題。

吳桐淮指出，市府日前主動邀請加州交通局第七區維護部門主管及相關人員共10餘人，連同市府團隊展開實地會勘，逐一走訪西柯汶那市境內約十處高速路出入口及沿線區域，針對環境髒亂、設施維護不足等問題，進行全面盤點與記錄。

他表示，會勘過程中可見部分路段雜草叢生、垃圾堆積，並伴隨塗鴉與遊民活動，影響市容與公共安全。相關問題多集中於高速路匝道及鄰近開放空間，長期以來因管轄權屬州政府，地方難以直接介入處理。 吳桐淮（前右）與加州交通局廳（Caltrans）人員實地勘查高速路出入口沿線環境，討論整頓與維護措施。（吳桐淮提供）

經協商後，加州交通局已表達高度合作意願，雙方將研議「專案式合作模式」，由市府協助清理鄰近社區的開放空間及出入口周邊環境，後續維護則透過州政府經費補助機制進行，建立長期且可持續的管理方式。吳桐淮強調，透過此次合作，市府可結合警察、消防及公共工程等資源，並與加州公路巡警等單位協調，強化跨機構聯動，提升整體治理效率。

他進一步指出，目前高速路沿線除環境問題外，亦存在遊民搭建臨時營地及路口乞討等現象，不僅影響城市形象，也潛藏交通與治安風險。未來將透過跨單位合作，逐步改善相關狀況。此外，隨著洛杉磯奧運即將到來，州政府對交通動線與對外形象要求日益提高，西柯汶那市此次主動提出合作方案，亦被視為配合整體區域整頓的重要一環。吳桐淮表示，若模式推動順利，未來可擴展至其他城市，提升10號公路沿線環境品質。