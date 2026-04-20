我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

整頓10號公路沿線迎奧運 西柯汶那與加州府合作

記者張庭瑜/西柯汶那市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳桐淮（左）陪同加州交通廳（Caltrans）官員進行現場會勘，針對雜草、垃圾及...
吳桐淮（左）陪同加州交通廳（Caltrans）官員進行現場會勘，針對雜草、垃圾及設施維護等問題交換意見。（吳桐淮提供）

因應2028年洛杉磯奧運帶動城市形象提升需求，西柯汶那市長吳桐淮近日宣布，市府已與加州交通廳（Caltrans）啟動跨機構合作，將對轄區內高速路出入口及沿線環境展開系統性整頓，重點改善雜草叢生、垃圾堆積、塗鴉及遊民聚集等長期問題。

吳桐淮指出，市府日前主動邀請加州交通局第七區維護部門主管及相關人員共10餘人，連同市府團隊展開實地會勘，逐一走訪西柯汶那市境內約十處高速路出入口及沿線區域，針對環境髒亂、設施維護不足等問題，進行全面盤點與記錄。

他表示，會勘過程中可見部分路段雜草叢生、垃圾堆積，並伴隨塗鴉與遊民活動，影響市容與公共安全。相關問題多集中於高速路匝道及鄰近開放空間，長期以來因管轄權屬州政府，地方難以直接介入處理。

吳桐淮（前右）與加州交通局廳（Caltrans）人員實地勘查高速路出入口沿線環境...
吳桐淮（前右）與加州交通局廳（Caltrans）人員實地勘查高速路出入口沿線環境，討論整頓與維護措施。（吳桐淮提供）

經協商後，加州交通局已表達高度合作意願，雙方將研議「專案式合作模式」，由市府協助清理鄰近社區的開放空間及出入口周邊環境，後續維護則透過州政府經費補助機制進行，建立長期且可持續的管理方式。吳桐淮強調，透過此次合作，市府可結合警察、消防及公共工程等資源，並與加州公路巡警等單位協調，強化跨機構聯動，提升整體治理效率。

他進一步指出，目前高速路沿線除環境問題外，亦存在遊民搭建臨時營地及路口乞討等現象，不僅影響城市形象，也潛藏交通與治安風險。未來將透過跨單位合作，逐步改善相關狀況。此外，隨著洛杉磯奧運即將到來，州政府對交通動線與對外形象要求日益提高，西柯汶那市此次主動提出合作方案，亦被視為配合整體區域整頓的重要一環。吳桐淮表示，若模式推動順利，未來可擴展至其他城市，提升10號公路沿線環境品質。

加州 遊民 洛杉磯

上一則

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

下一則

屋頂漏水怎麼辦？專家提醒別踩這些坑

延伸閱讀

「收容不能停、財政又吃緊」聖荷西擬削減庇護所開支

「收容不能停、財政又吃緊」聖荷西擬削減庇護所開支
市府設「辦公室」 提升街道安全與便捷

市府設「辦公室」 提升街道安全與便捷

爾灣高球場地目變更通過 環評至少1年

爾灣高球場地目變更通過 環評至少1年
市議員陳小焱 提案設舊金山公共銀行

市議員陳小焱 提案設舊金山公共銀行
聖蓋博市長Denise Menchaca宣布競選連任，希望華裔選民支持

聖蓋博市長Denise Menchaca宣布競選連任，希望華裔選民支持
加州政府拖欠1.5億元車輛牌照費補助 聖馬刁縣追討

加州政府拖欠1.5億元車輛牌照費補助 聖馬刁縣追討

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

2026-04-13 21:56

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火