拿不到身分、享不到福利、怕外出 無證移民乾脆不報稅

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

媒體KQED報導，受總統川普 「大又美法案」政策收緊、退稅 減少、國稅局資料共享疑慮與移民執法壓力升高等影響，加州 許多無證移民今年開始不再報稅，部分稅務服務業者客戶量暴跌60%。專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。

從事移民與報稅服務超過20年的瓦倫西亞（Martha Valencia），約80%客戶使用提供給無法取得社安號碼者（如無證移民）的個人納稅識別號。今年她於蘇諾瑪縣（Sonoma）的稅務諮詢公司生意「驟減六成」，可說是從業以來最糟糕的一年，她認為與政府政策變動，當前局勢不安全有關。

「大又美法案」加強對發給非公民的「個人納稅識別號碼」（ Individual Taxpayer Identification Number， ITIN）報稅者限制，影響最大之一是「可退稅兒童稅收抵免」（Additional Child Tax Credit）。她說，過去一個混合身分（家中有部分合法身分成員）家庭，通常可獲得約2000美元可退稅兒童稅收抵免，如今「能拿到500美元就很好了。」因此許多客戶告訴她「今年不報了。」

對無證移民來說，報稅紀錄能建立文件軌跡，未來若有機會取得合法身分時能證明其工作史。「如今許多人對未來移民政策不抱希望，信任制度也下降」她說。

南加州波莫那稅務人員維吉爾（Hayde Vigil）也表示，今年報稅量只有往年一半左右。「我大多數客戶有合法身分，但他們害怕突襲執法不敢離家，包括出門報稅。」

來自墨西哥的無證移民克勞蒂亞（Claudia）在加州生活超過20年，接零工維持生計。她每年報稅，希望有一天能取得合法身分，然如今她看不到取得合法身分途徑，沒有社安福利，沒有醫療補助（Medi-Cal。加州白卡）。今年她還首度被告知，其有美國身分的兒子無法獲得任可退稅兒童稅收抵免，然經多次掙扎，她還是如實申報。

在美生活24年的無證移民維拉斯科（Velasco）過去年年報稅，如今與許多無證移民一樣，害怕在公共場所露面，質疑報稅的意義。最終他決定不再繳納稅金，所接的零工用現金支付。

灣區委員會經濟研究所研究副主席雷斯（Abby Raisz）表示，無證移民稅率非常高。根據無黨派稅務與經濟政策研究所，他們平均繳納7.1%州與地方稅，甚至高於全美收入最高的1%人群。

雷斯團隊估計，加州無證移民貢獻該州約9%的GDP，2780億美元，儘管無法享受大多數聯邦福利，但他們每年繳納超過106億美元州與地方稅，與超過130億美元聯邦稅。加州移民政策中心主任史特利克（Josh Stehlik）說，這些貢獻對加州財政至關重要。

然雷斯與史特利克都認為，人們對稅務制度的信任正迅速瓦解。去年川普曾指示國稅局與國土安全部共享納稅人個資，儘管聯邦法院最後阻止資料共享，然嚴重動搖人們對制度的信心。

若無證移民退出報稅系統，「我們恐面臨85億美元稅收損失」史特利克說。雷斯也表示，無證移民經濟活動相當活躍，若不再報稅，對加州經濟衝擊將「非常巨大」。