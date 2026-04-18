我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

勾結毒梟跨境走私 加州懲教官最高判20年

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

加州懲教廳（CA Department of Corrections and Rehabilitation）一名懲教官涉嫌與販毒集團勾結，將大量可卡因走私入境並藏匿於羅蘭岡一民宅中。洛縣檢察長辦公室（LADA）17日宣布對涉案兩人提出多項重罪指控，若罪名成立，兩人最高分別面臨20年以上刑期。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）17日稱，現年44歲的雷耶斯（Jesus Reyes）為加州懲教廳在職懲教官，負責監獄內安全與囚犯管理工作，屬於執法體系的第一線人員；另一名27歲被告盧克（Jose Luis Aldahir Rocha Luque）則被認為與販毒網絡有關，疑負責毒品儲存與分銷。

檢方指出，盧克從2023年6月起在洛縣羅蘭岡租下一處住宅，作為藏匿毒品的「據點屋」（stash house）。同年8月1日，雷耶斯涉嫌自墨西哥駕車入境，將毒品運送至該住宅。執法人員隨後展開調查，在屋內查獲約20公斤可卡因，以及將近20萬美元現金。

兩人目前面臨共謀販售管制藥物、持有毒品意圖販售，以及跨縣運輸毒品等三項重罪指控。

墨西哥 羅蘭岡 洛縣

上一則

車庫改建出租房 HOA與屋主對薄公堂 結果...

下一則

涉謀殺14歲少女 R&B歌手D4vd好萊塢山住宅被捕

延伸閱讀

二度傷害 洛杉磯縣驗屍官盜走死者財物

二度傷害 洛杉磯縣驗屍官盜走死者財物
家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪

家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪
販毒害死「六人行」馬修派瑞 「K他命女王」被判15年徒刑

販毒害死「六人行」馬修派瑞 「K他命女王」被判15年徒刑
華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑

華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑
獨／法拉盛人口販運案華女認促賣淫 重罪撤銷判緩刑五年

獨／法拉盛人口販運案華女認促賣淫 重罪撤銷判緩刑五年
聖馬刁縣電信銅纜被偷、價值超20萬 男嫌不認罪

聖馬刁縣電信銅纜被偷、價值超20萬 男嫌不認罪

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

2026-04-13 21:56

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半