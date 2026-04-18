勾結毒梟跨境走私 加州懲教官最高判20年

加州懲教廳（CA Department of Corrections and Rehabilitation）一名懲教官涉嫌與販毒集團勾結，將大量可卡因走私入境並藏匿於羅蘭岡 一民宅中。洛縣 檢察長辦公室（LADA）17日宣布對涉案兩人提出多項重罪指控，若罪名成立，兩人最高分別面臨20年以上刑期。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）17日稱，現年44歲的雷耶斯（Jesus Reyes）為加州懲教廳在職懲教官，負責監獄內安全與囚犯管理工作，屬於執法體系的第一線人員；另一名27歲被告盧克（Jose Luis Aldahir Rocha Luque）則被認為與販毒網絡有關，疑負責毒品儲存與分銷。

檢方指出，盧克從2023年6月起在洛縣羅蘭岡租下一處住宅，作為藏匿毒品的「據點屋」（stash house）。同年8月1日，雷耶斯涉嫌自墨西哥 駕車入境，將毒品運送至該住宅。執法人員隨後展開調查，在屋內查獲約20公斤可卡因，以及將近20萬美元現金。

兩人目前面臨共謀販售管制藥物、持有毒品意圖販售，以及跨縣運輸毒品等三項重罪指控。