飛機經過？冰塊從天降 砸破民宅天花板

惠提爾一住戶的住家日前被一塊從天而降的冰塊砸出大洞。（韓珍妮辦公室提供）

洛杉磯 ABC 7電視台報導，「人在家中坐，禍從天上來」！惠提爾（Whittier）一戶民宅天花板，日前被一大塊「從天而降」的冰塊砸出一個大洞。洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）要求美國聯邦航空總署（FAA）調查這起離奇事件。

這起事件發生於4月10日上午11時15分過後不久。從韓珍妮分享的照片可看到，一團看似滿腹泥土的大型冰塊，落在屋內沙發上，客廳天花板也破了個大洞。韓珍妮表示，事發當時住戶格勞（Yuder Grau）聽到一聲如爆炸般巨響，隨即發現天花板上的大洞與那塊冰。所幸並無造成人員傷亡。

該屋屋主曼加（Thania Manga）查詢飛航資料發現，事發當時正有一架飛機飛越該社區上空。韓珍妮表示，「幸好當時格勞不在客廳，否則後果不堪設想。」她於14日致函美國聯邦航空總署副署長羅謝洛（Chris Rocheleau），要求他們正式展開調查並採取必要措施，防止類似事件再次發生。

曼加亦表示已向美國聯邦航空總署申訴，將這塊冰放置冷凍保存以備調查。天花板上的大洞也暫時修補完成。她說，「我真的很想知道這是什麼物質。若真是從飛機上掉下來，我們也想了解為什麼會發生。因就在我們說話時，上空還有飛機經過，這令人害怕。」她亦表示，這塊冰散發難聞氣味，自己曾接觸過，也擔心是否會對身體造成影響。截至截稿為止，這塊冰確切來源仍不明。