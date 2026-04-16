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女全裸陳屍大蘇爾健行道 嚇壞登山客

記者張宏／綜合報導
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Joanna生前公司的INS頁面也發圖文紀念她的離世。（取自Evolve Ska...
Joanna生前公司的INS頁面也發圖文紀念她的離世。（取自Evolve Skateboards INS）

一名來自南加的女性，在大蘇爾（Big Sur）附近的一條健行步道上被發現死亡，當時她全身赤裸，躺在一處水池中，頸部有痕跡，頭部則有裂傷。警方確認死者是37歲的南加卡爾斯巴市（Carlsbad）居民Joanna Ruth Shields，她的遺體在靠近Sykes溫泉一帶的松嶺步道（Pine Ridge Trail）被發現。

加州郵報報導，Shields的姐妹Claudia Robinson在IG發文證實她的死訊，並表示這起事件是一場「悲劇」。她寫道：「得知消息很突然，現在大家都處於不同階段的悲傷中。」

一群登山客表示，他們曾遇到自稱死者朋友的男子，並有一段令人不寒而慄的經歷。登山客告訴KSBW電視台，這名自稱死者朋友的男子，當時渾身冰冷，瑟瑟發抖。登山客John Heerema說，「這個男子很害怕，很緊張，像是受到驚嚇，他的臉看起來麻木而呆滯，」

登山客Luke Heerem告訴NBC電視台，當時他們詢問該男子發生什麼事，他回答：「她去上洗手間，大約上午10時30分，她在河裡清洗自己，他去找她，然後就看到她臉朝下趴在水里，一絲不掛。」登山客Gabe Holmes表示：「我沒有看到血跡。她臉色蒼白，脖子上有痕跡。當消防員掀開外套時，確認她頭部有一道很大的裂傷。」

登山客在發現遺體後，通知加州州立公園與蒙特瑞縣警局（Monterey County SD），警方在加州公路巡警空中支援的協助下，10日將遺體運出。據警局說法，截至14日晚，尚無人被拘留，目前在Sykes溫泉附近徒步旅行或露營的人員也未受威脅。法醫已完成初步鑑定，但死因與死亡方式仍在調查中，需等待毒理檢驗結果才能確認。

Shields生前是一名滑板愛好者，常在IG分享滑板影片 ，她最新一則PO文是3日分享整理的視頻。根據她的LinkedIn，她曾在Evolve Skateboards USA擔任客戶體驗經理，該公司的Instagram頁面也發文紀念她的離世。她2023年4月發 Instagram文分享挑戰滑板的心路歷程，她寫道，「過去的一年，是我人生中最具挑戰性的一年，我深知十年前父親的離世，幾乎徹底摧毀我。但我很高興看到，在所有這些創傷和痛苦後，我成長為一個令我無比自豪的女人。 別誤會，這並不代表我每天都愛自己，或無條件愛自己，絕對不是。這確實意味著我永遠不會再恨自己、背叛自己或拋棄自己。永遠不會。」

蒙特瑞縣警局正在主導調查。任何知情人士請聯絡偵探R. Geng先生，電話是831-755-3700。也可在網站 mcso.countyofmonterey.gov點擊「提交線索」標籤匿名提供資訊。

Joanna曾在Evolve Skateboards USA擔任客戶體驗經理，該...
Joanna曾在Evolve Skateboards USA擔任客戶體驗經理，該公司的INS頁面也發文紀念她的離世。（取自Evolve Skateboards INS）

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