聖蓋博谷多地推市政App 整合功能各異

阿罕布拉市推出的市政服務App「GoAlhambra」，在上線一段時間後，逐漸被部分居民使用，但整體認知度與使用情況仍呈現差異。（記者劉子為／攝影）

阿罕布拉市2025年7月推出的市政服務應用程序App 「GoAlhambra」，在上線一段時間後，逐漸被部分居民使用，但整體認知度與使用情況，仍呈現差異。

這款App主打將分散的市政服務整合到單一平台，居民可直接透過手機提交各類服務申請、回報社區問題，並即時查詢處理進度，同時也能獲取市政公告、活動資訊與緊急通知，讓日常與市府互動更為便捷。相較過去需透過不同窗口或網站查詢，App提供更集中且直觀的使用介面，讓居民可隨時隨地完成操作。

這款App主打將分散的市政服務整合到單一平台，居民可直接透過手機提交各類服務申請、回報社區問題，並即時查詢處理進度，同時也能獲取市政公告、活動資訊與緊急通知。（APP截圖）

「GoAlhambra」至今已推出九個月，根據市府提供的數據，目前已有1035名用戶。在實際使用方面，居住在阿罕布拉的華人 居民黃女士表示，她是在開車時看到路邊宣傳橫幅，才首次得知這款App的存在。下載後，她認為整體操作直觀，「裡面的資訊其實跟阿罕布拉市官網差不多，但看起來更一目瞭然」，無論是提交服務申請或查詢資訊，都能直接在App內完成。

她指出，App內整合了多項居民常用功能，包括停車許可（parking permit）、交通資訊以及緊急通知（alerts）等，「有任何市政服務的需求，都可以通過App發起，做各種申請也比較方便」，整體使用體驗較為流暢。

不過，也有居民對相關服務仍不熟悉。另一位在阿罕布拉居住約四年的孫女士表示，自己過去主要透過Instagram獲取城市資訊，對市府提供的各類線上服務平台了解不多，「其實不太知道市政府還有這些便民工具，也不太清楚平時有哪些服務或活動」。

她認為，若市府已投入資源開發相關平台，未來應加強宣傳與推廣，「不然如果沒有很多人使用，感覺也發揮不了太大作用」。

值得注意的是，這類市政服務App在聖蓋博谷多個華人聚集城市已逐漸普及，但功能設計各有側重。例如，蒙特利公園市 的「GoMPK」主要提供市政問題通報功能，包括大型垃圾清運、路面坑洞及交通號誌異常等；聖蓋博市的「San Gabriel」則整合311服務回報、緊急警報通知與臨時過夜停車許可申請；巴沙迪那市的「Pasadena CSC」涵蓋範圍更廣，從噪音投訴到各類違規問題皆可處理；羅斯密市的「My Rosemead」主打快速提交服務請求；亞凱迪亞市的「My Arcadia」則以違規通報與公共工程相關事項為主。