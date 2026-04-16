項尖大學錄取標準改 數奧學生被拒

現任卡內基美隆大學（CMU）數學系教授、前數學奧林匹克教練羅博深，長期關注數學教育的實踐與發展。（羅博深助理胡珅）

數學奧林匹克競賽（如AMC、AIME、USAMO）長期以來被視為申請美國頂尖大學的重要指標，往年都經常備受麻省理工學院 （MIT ）的青睞。今年卻有多位在奧數競賽中表現卓越、被認為擁有「最強大腦」的學生，卻都意外在MIT的申請中被拒。現任卡內基美隆大學（CMU）數學系教授、前數學奧林匹克教練羅博深指出，這反映了頂尖大學錄取標準的變化，AI時代改變了競賽的價值，現在更重視學生的綜合能力、熱忱及潛力。

羅博深的助理胡珅指出，這些學生過去在數學競賽中表現出色，甚至代表國家參加國際數學奧林匹克（IMO），但在AI迅速改變學術競爭格局的今天，單靠競賽成績已難以保證進入頂尖學府。她說，根據羅博深在數學教育上的觀察和感悟，過去的「競賽金字塔」模式能帶來學業與事業上的成功，但現今已不再適用。

羅博深指出，以前學生只要在美國數學營中脫穎而出，甚至只要數學能力出眾，就有望申請到MIT或其他頂尖大學。然而，現代大學更重視學生的綜合學術能力與個人潛力，不再單看競賽分數。找到熱愛、願意發揮潛能、對世界有貢獻的學生，才是大學真正看重的人才。

他也提醒家長與學生，AI時代已經徹底改變了競賽的價值，過去只有這些「最強大腦」才能解出的高難度題目，如今AI可能在幾分鐘內就可完成。與其將目標放在如何「比賽得高分」，不如培養思維敏捷、熱愛世界、願意幫助他人的能力。

羅博深1990年代曾代表美國參加國際數學奧林匹克競賽並榮獲銀牌，自學生時期即投入競賽培訓，於初高中階段便擔任校內競賽教練。他先後於加州理工學院（Cal Tech）、劍橋大學就讀，並在普林斯頓大學取得博士學位，現於卡內基美隆大學擔任數學教授。

羅博深長期關注數學教育的實踐與發展，並活躍於國際教育界，曾在中國、歐洲等頂尖私校及國際講座分享見解。他指出，新移民家庭在孩子教育上常感迷茫，「家長不應只看成績，而是要引導孩子找到真正熱愛的方向」。也因此他長期到各大城市舉辦講座和分享，幫助學生在AI時代找到個人目標，避免走彎路，實現夢想。

根據麻省理工學院已公布的2030屆錄取結果，在2萬8349名申請者中，僅有1299人獲錄取，整體錄取率為4.58%。（美聯社）

根據麻省理工學院已公布的2030屆（class of 2030，即2030年畢業）錄取結果，在2萬8349名申請者中，僅有1299人獲錄取，整體錄取率為4.58%，為歷史上競爭最大的一屆之一，延續了多年來錄取率持續低於5%的趨勢。這些數據揭示了MIT對招生標準與思路的深層考量。每一屆申請者的實力都比上一屆更強、更具競爭力。

據悉，2030屆的1299名錄取學生展現了有意識的多元化特質。他們涵蓋了流行病學到刺繡、網球到標本製作、賞鳥到芭蕾舞等各種興趣，但共同點是學術優秀、品格出眾，並與MIT利用科技與科學改善世界的使命契合。