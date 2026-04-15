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加州兩律師濫用AI交錯誤文件 遭處分

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州律師使用AI撰寫不實法律文件遭加州律師公會調查。（路透）
加州律師使用AI撰寫不實法律文件遭加州律師公會調查。（路透）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州律師公會（State Bar of California）日前指控哈利費（Omid Emile Khalifeh）與羅梅恩（Steven Thomas Romeyn）兩名律師提交未經適當審查，利用AI生成錯誤且不實的法律文件。另有一名加州律師也因類似行為，遭州律師公會法庭（State Bar Court）批准紀律處分。

公會專責調查並起訴加州不當執業律師的「首席審判法律顧問辦公室」（Office of Chief Trial Counsel），4月1日對來自洛杉磯的哈利費提出紀律處分通知，包含六項與其在洛杉磯一宗聯邦商標案中濫用AI相關不當行為指控。

根據律師公會13日新聞稿，「哈利費據稱向法院提交一個不存在的案例引文，及兩份與所引用論點無關的案例引證。」紀律處分通知指出，哈利費並未依規定向法院說明使用AI，並在回應法院要求說明的文件中，聲稱已審查並確認所引用內容的正確性，進一步誤導法院。

公會也於3月30日，對來自亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）的羅梅恩提出紀律處分通知。據稱他在橙縣一宗人身傷害訴訟中提交一分用AI撰寫的法律文件，但內容包含多項不存在的引文，有些引述內容與原文不符，或無法支持其主張。

根據處分通知，羅梅恩所回應的法院陳述理由令（order to show cause，OSC），是由其事務所另一名律師提交，附上他本人聲明。該回應指出，羅梅恩在未經授權、也未告知事務所合伙人情況下使用AI工具。公會稱，羅梅恩承認提交文件前「有審查並核實部分法律引文，然並未逐一核對。」

兩人收到的紀律處分通知目前屬執業不當行為指控，律師公會法庭尚未裁定兩人是否構成違規，其建議將提交加州最高法院進行最終裁決。

第三起案件涉及比佛利山莊（Beverly Hills）律師阿爾德斯塔尼（Sepideh Ardestani）。根據律師公會，她已承認在一宗工資與工時集體訴訟相關文件中使用「不存在或錯誤引文」。

加州 哈利 洛杉磯

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