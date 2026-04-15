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櫻花節男子著日軍服持旭日旗舞台前起舞 引華人抗議

記者劉子為／托倫斯報導
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活動現場有不少華人觀眾，當下普遍感到不適。（匿名目擊者提供）
活動現場有不少華人觀眾，當下普遍感到不適。（匿名目擊者提供）

原本是賞櫻、看表演的周末午後，卻讓不少南加華人選擇提前離場。南加州托倫斯市3月29日舉行的櫻花文化節，一男子的裝扮與行為，引發現場家長不適與爭議。

華人賈女士向本報反映，活動地點位托倫斯市哥倫比亞公園（Columbia Park），當天人潮眾多，不少家庭帶孩子在舞台前觀賞表演。就在此時，一男子身穿疑似二戰時期日本軍服，手持旭日旗，在舞台前反覆走動、起舞，持續時間不短。在近代史中，旭日旗被廣泛用作日本軍旗，特別是被二戰期間的日本帝國海軍使用。

賈女士表示，現場有不少華人觀眾，當下普遍感到不適，但由於多數人帶孩子，並未上前與該男子發生衝突；部分家庭選擇提前離場，仍留在現場的人，則多半選擇盡量避開或無視該男子的行為。

根據現場拍攝的照片顯示，該男子服裝外觀接近二戰時期日本海軍軍服，一手持日本國旗、一手持旭日旗，年紀較長。另據Daily Breeze報導，該男子姓名被判斷為日本裔，但相關身分尚未獲官方證實。

賈女士表示，事件過後，不少華人家長在本地微信群及社群平台討論此事，包括她在內的部分民眾已向市政府及加州民選官員致信反映情況，表示抗議。

托倫斯市府的初步回應稱，該男子並非活動主辦方人員，而屬一般民眾；基於美國憲法第一修正案（First Amendment）保障言論自由，市府無權將其移離，並指出該人士過去也曾出現在類似公開場合。

不過，賈女士認為，第一修正案保障言論自由，並不代表帶有強烈侵略歷史象徵的公開展示行為，就無法受到限制或制裁。她援引其所理解的加州法律指出，公開展示包括納粹符號在內的某些象徵，在特定情況下可能涉刑責。她認為，社會應正視這類符號對部分族群帶來的傷害與不適，而不應輕描淡寫帶過。

此外，賈女士指出，當地媒體Daily Breeze在報導該活動時，刊登了該日裔男子的照片，圖說僅對其裝扮作客觀描述，未提及相關符號可能對部分族群造成的不適或其歷史背景。她認為，這樣的呈現方式同樣缺乏文化敏感度，容易淡化事件本身的爭議性。

她表示，已致信該媒體要求撤下相關照片並作出說明，但截至發稿，尚未收到回覆。

此外，相關討論在中英文社群持續發酵。有人認為此類行為傷害亞裔族群感受，也有人主張，即便令人反感，仍屬個人表達自由範疇。

在托倫斯市的櫻花文化節上，一名男子身穿疑似二戰時期日本軍服，手持旭日旗，在舞台前...
在托倫斯市的櫻花文化節上，一名男子身穿疑似二戰時期日本軍服，手持旭日旗，在舞台前反覆走動、起舞。（目擊者Nan Chen提供）

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