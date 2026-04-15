現代化大改造 洛杉磯文化地標蓋蒂中心將閉館1年

南加州文化地標蓋蒂中心將於2027年3月15日起閉館一年，展開其開館30年來最重要的現代化改造，包括展廳重新規畫、纜車升級、迎賓大廳改建及校園公共空間改善，預計2028年春季重新開放。（記者楊青／攝影）

南加州 文化地標蓋蒂中心（Getty Center）將從2027年3月15日進行為期約一年的閉館，進行其開館30年來最重要的現代化改造。包括展廳重新規畫、纜車升級、迎賓大廳改建及校園公共空間改善，預計在2028年春季後重新對外開放，期望給民眾帶來更便利、互動性更強的藝術體驗，也為夏季奧運 與帕運增添文化亮點。

蓋蒂基金會（J. Paul Getty Trust）總裁兼執行長Katherine E. Fleming表示，此次為期一年的改造，是蓋蒂中心從1997年開館以來，首次大型改造工程，將涵蓋多個面向，包括重新規畫展廳空間、升級通往中心的纜車系統以提升無障礙設施、改建迎賓大廳，增設咖啡館、書店及零售商店，以及改善園內公共空間、建築設施和手機及Wi-Fi系統。部分工程已陸續展開，包括因暖氣與空調系統升級，而暫時關閉的部分畫廊。

閉館期間，蓋蒂中心將在Sepulveda大道對面設置「特別活動空間」，持續舉辦主題活動，並作為閉館後的固定活動場地。此外，蓋蒂基金會已在Westwood購置房產，作為學者計畫長期住宿之用，建築初步設計也已展開，並將靠近計畫中的Westwood/Wilshire捷運站，便利交通接駁。

蓋蒂基金會表示，蓋蒂中心在Pacific Palisades地區的分館將保持正常營運，並臨時展示部分來自蓋蒂中心的畫作，確保藝術收藏仍對公眾開放。

Fleming強調，現代化改造完成後，蓋蒂中心不僅為2028年洛杉磯 夏季奧運與帕運提供文化亮點，也讓參觀者能在更安全、便利及富互動性的環境中體驗藝術。「期待在2028年春季重新歡迎各界民眾回到蓋蒂中心，感受全新、充滿活力的藝術空間」。