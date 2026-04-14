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初階職缺減 頂尖大學畢業華男投上千履歷無音訊

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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求職市場上初級職位的減少，讓許多新畢業生找工作頻頻碰壁。（示意圖取自Pexels...
求職市場上初級職位的減少，讓許多新畢業生找工作頻頻碰壁。（示意圖取自Pexels）

美國嚴峻的招聘市場正對年輕職場新人造成沉重衝擊。根據Revelio Labs的研究顯示，截至2025年中期，入門級職位的招聘數量較2023年1月大幅下滑約35%。這樣的趨勢，讓許多缺乏實務經驗的「職場菜鳥」陷入迷惘與焦慮。有華人求職者分享，他曾為一個職位經歷兩個月，多達八輪面試，過程漫長且壓力沉重，坦言「現在找工作真的很累。」

方同學於2024年從美國某頂尖大學畢業。他原本認為，即使在2025年3月從一家新創公司遭到裁員，憑藉過去優異的工作表現，應該不難再次找到合適的職位。

然而，在隨後幾個月的求職過程中，他逐漸發現情況不如預期。入門級職缺明顯減少，競爭卻更加激烈，往往需要與具備更豐富經驗或更高學歷的求職者同場競爭，讓求職之路變得更加艱難。

並且，他還發現企業面試流程變得更漫長、要求更高。方同學最近應聘的一家公司就安排了八輪面試，但最終他未獲錄取。他從畢業迄今已經投了超過千份履歷，至今仍無任何其他消息。

方同學表示，他一直靠積蓄度日，最近還在朋友的電影器材租賃公司兼職工作，雖然只領到最低工資，但有助於支付帳單。今年1月，他開始在Instagram上記錄自己的失業經歷。他說：「我厭倦了讓這些招聘人員和公司僅憑履歷來評判我。我要自己創造一些東西。」

準備在洛杉磯加大（UCLA）畢業的朱同學表示，從小常聽家人與朋友說，在美國當軟體工程師收入優渥、前景穩定。然而，實際投入求職後才發現情況與以往大不相同。實習機會變得更難取得，許多公司也逐漸縮減甚至取消入門級職缺。

他提到，不少同學在畢業前夕對未來感到迷惘，不確定該往哪個方向發展。與已在業界工作多年的學長、學姐交流，他們也坦言，隨著AI技術快速發展，產業變動加劇，工作穩定性不如過去。許多人不得不在下班後持續進修新技能，以避免被市場淘汰。

這樣的現實讓朱同學對未來充滿憂慮。他在與職場人士的交流中逐漸意識到，軟體工程師已不再是過去那種相對穩定的職業。在競爭日益激烈的環境下，他只能積極累積人脈與實務作品，以實力和經驗作為立足之本，才有機會在眾多求職者中脫穎而出。

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