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太浩湖雪崩最新調查：嚮導違反安全準則

編譯廖宜怡／綜合報導
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位於內華達山脈的佩瑞峰（紅圈處）今年2月17日發生加州史上死亡人數最多的雪崩事故...
位於內華達山脈的佩瑞峰（紅圈處）今年2月17日發生加州史上死亡人數最多的雪崩事故。（賽拉雪崩中心提供）

加州今年2月發生一場史上死亡人數最多的雪崩，一份最新調查報告表示，儘管當局已發出雪崩預警，但嚮導在帶領團隊穿越易發生雪崩的區域時，讓團員之間保持過近的距離，違反了基本安全準則。

聖荷西信使報報導，這份由美國林務局雪崩中心（U.S. Forest Service National Avalanche Center）和柯羅拉多雪崩資訊中心（Colorado Avalanche Information Center）共同撰寫的報告雖未明確歸咎責任，但對該滑雪團的決策，以及嚮導公司在雪崩風險仍非常高的情況下仍選擇繼續行程的作法，提出了質疑。

這份報告是針對這次雪崩事故做出的首份正式評估，也是首份將這個團隊內部的決策過程指認為肇事因素的評估。它的評論內容包括：

● 團隊選擇在雪崩地形下方行進，並穿越某條雪崩路徑的堆積區（runout zone）；

● 在野外旅遊時，每次僅讓一人進入雪崩地形，是公認的最佳作法；

● 該團隊由15人組成。根據過去雪崩事故的分析，團隊的規模愈大（四人以上），遭遇雪崩的風險就愈高。

報告進一步指出，一名團員和一名嚮導因為這名團員的滑雪固定器發生故障，落在隊伍後方一大段距離，也正因為如此，他們才免於和隨行的其他團員一同遇難，而且還成功挽救了多人性命。

不過，組辦這個滑雪團的黑鳥山嚮導公司（Blackbird Mountain Guides）發出聲明表示，這份最新報告「未能全面反映出已知訊息的全貌，而且未涵蓋目前還在審查中的所有事實與訊息。」

黑鳥山嚮導公司發言人普魯特（Mary Ann Pruitt）表示，該公司正在全力配合當局的調查，並會在適當的時機對外公布經過核實與確認的調查結果。

這起加州史上最嚴重的雪崩事故發生在今年2月17日，團員共15人，包括4名嚮導和11名團員。由於出團的時間正值當地發生暴風雪期間，他們在唐納峰（Donner Summit）東北側的蛙湖小屋（Frog Lake Huts）停留三天後，決定繼續行程。

沒想到一行人在佩瑞峰（Perry's Peak）附近遇到從山坡上傾瀉而下的雪堆，有13人遭掩埋，其中一人自行脫困，隨後和未遭掩埋的其他兩人將另三名倖存者挖出。此次事故共造成三名嚮導和六名團員死亡。目前還不清楚此次雪崩究竟是由這個滑雪團引發的，還是自然發生的。

加州 聖荷西

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