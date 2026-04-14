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科切拉音樂節 華人讚「回憶殺滿滿」

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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BIGBANG多年未合體演出，此次選擇在加州Coachella舞台合體回歸，令她...
BIGBANG多年未合體演出，此次選擇在加州Coachella舞台合體回歸，令她直言「青春記憶瞬間湧現」。（簡先生提供）

年度沙漠音樂盛會科切拉音樂節（Coachella Valley Music & Arts Festival）第一周活動圓滿落幕，吸引不少華人樂迷特別盛裝前往沙漠Indio參與。許多前往音樂節的華人表示，今年演出內容驚喜連連，每天都有不同亮點，整體舞台表現可說「炸翻全場」。尤其今年科切拉音樂節被許多華人形容為「回憶殺滿滿」，彷彿將人帶回青春時光。儘管門票價格不菲，但他們直言這三天的演出「再貴也值得」。

從10日起連續兩周間斷舉辦的科切拉，除大熱歌手Sabrina Carpenter、小賈斯汀（Justin Bieber）和派對金曲製造者Karol G這些主流明星，來自日韓的組合BIGBANG、SHINee泰民、國際女團KATSEYE及日本唱作人藤井風和嘻哈組合Creepy Nuts也登場，吸引不少華人歌迷前往。

何小姐表示，Justin Bieber的壓軸舞台，現場氣氛宛如大型KTV，全場觀...
何小姐表示，Justin Bieber的壓軸舞台，現場氣氛宛如大型KTV，全場觀眾幾乎一同合唱，每一首歌都喚起青春記憶，尤其看到他與YouTube影像中年少的自己同台，更讓人感到格外動容。（簡先生提供）

其中，小賈斯汀的壓軸演出成為全場焦點之一，也引發廣泛討論。一名長期支持小賈斯汀的何小姐表示，她此次前往科切拉最期待的就是他的演出，並提到他經歷過一段低潮期後久違回歸舞台，雖然舞台呈現不算華麗，甚至略顯簡單，但反而以最純粹的方式打動人心。

她形容，現場氣氛宛如大型KTV，全場觀眾幾乎一同合唱，每一首歌都喚起青春記憶，尤其看到他與YouTube影像中年少的自己同台，更讓人感到格外動容。她也提到，當晚主舞台人潮爆滿，小賈斯汀人氣極高，整體表演讓她直呼「我的青春回來了」。

韓國天團BIGBANG也在科切拉第三天久違合體登場，帶來一連串經典勁歌熱舞與耳熟能詳的代表作，掀起現場另一波高潮，也讓不少華人粉絲當場感動落淚。

第二次去科切拉的張小姐指出，BIGBANG多年未合體演出，團體歷經成員變動與各種風波，如今雖僅剩三人，但在粉絲心中依然具有舉足輕重的地位。此次選擇在加州科切拉舞台合體回歸，令她直言「青春記憶瞬間湧現」。

她提到，同行的許多朋友在現場一邊感動落淚、一邊盡情嗨唱，氣氛相當複雜卻又熱烈。儘管連續三天參與音樂節讓身心都相當疲憊、花費也不小，這次門票加上住宿吃喝至少3000元，但她仍形容整體體驗「非常值得」，並直呼玩得相當盡興。

今年科切拉將舞台增設為七個，共有140多名藝術家登台。明星陣容強大，票價也水漲船高，官網門票已售罄，轉售票第一個周末三天通票最低價格約1437美元，單日周末的門票起跳也是800美元。

事實上，科切拉每一年都為加州經濟創造超過7億美元的產值。加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室13日指出，2025年科切拉在兩個周末合計吸引近25萬名訪客。此外，這兩項活動也為區域勞動力市場提供支持，每年創造超過1萬個臨時工作機會，涵蓋活動製作、物流及餐飲旅宿等多個產業。

科切拉即將迎來第二個周末，原班人馬也將在原訂時間準時演出。沒辦法去現場的人，今年也可通過Youtube觀看直播。在Youtube的Coachella TV頻道可全天享受24小時不間斷、可互動的音樂觀看體驗，內容涵蓋經典歷史演出與2026年音樂節精彩片段。

華人

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