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父遭ICE拘留母癌末 三姐妹眾籌打官司

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大熊湖一個無證移民家庭正面臨前所未有的雙重打擊。父親遭移民執法單位拘留，母親因腦...
大熊湖一個無證移民家庭正面臨前所未有的雙重打擊。父親遭移民執法單位拘留，母親因腦癌已進入安寧療護。（示意圖取自Pexels）

南加州大熊湖（Big Bear Lake）一個無證移民家庭正面臨前所未有的雙重打擊。父親遭移民執法單位拘留，母親因腦癌已進入安寧療護。三個女兒處在悲痛與不安中，她們一邊照顧病危母親，一邊努力爭取父親早日回家團聚。

據The Press-Enterprise報導，父親岡扎勒斯（Armando Gonzale）在被拘留前曾對女兒說：「我很快就會回來，要照顧好你媽媽。」這句話成為三姐妹在面臨艱難時刻的重要支撐。

據家屬說法，48歲岡扎勒斯於3月31日清晨在前往工作途中，遭聯邦移民暨海關執法人員（ICE）拘捕，目前被關押在阿特蘭多ICE拘押中心（Adelanto ICE Processing Center），並面臨遣返墨西哥的程序。

美國國土安全部（DHS）則表示，岡扎勒斯為「非法入境」，並指他有交通違規紀錄，包括無照駕駛與違規變換車道等案件。當局並強調，根據現行移民執法政策，具有犯罪紀錄的非法移民將面臨拘留與遣返程序。

然而，法院紀錄顯示，相關案件多屬交通違規輕罪或違規行為，罰款總額約數百美元。家屬則認為，父親並無嚴重犯罪，卻在家庭最艱難時刻遭到拘留，形同噩夢。

更令人心碎的是，岡扎勒斯妻子病情急速惡化，已失去對周圍環境的清晰認知，現於家中接受臨終照護。三姐妹目前輪流在家照顧母親，並未將父親被拘留的消息完整告知，以免加重她的病情。

長女莫特絲（Citlalli Montes）說：「我們覺得媽媽其實已經感覺到爸爸不在了，不希望她以為爸爸拋下了她。」

二女兒Adriana則表示，父親在拘留期間仍最關心妻子病況，每次通話都會詢問「你們媽媽今天怎麼樣、誰在照顧她」。

她說，家人已在社區協助下聘請移民律師，準備挑戰拘留與遣返程序，並希望為父親爭取合法居留身分。目前，當地社區已自發展開支援行動，包括學校、餐廳與小型商家舉辦募款活動協助支付法律費用。

在GoFundMe眾籌頁面上，家屬寫道，希望籌措法律費用讓父親獲釋，「我們害怕他無法在母親生命最後的時刻陪伴她」，並強調所有捐款將用於律師與法律辯護。

對三姐妹而言，眼前最迫切的願望，是父親能在母親仍然在世時獲釋回家，讓一家人可最後團聚。

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