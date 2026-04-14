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核桃市議員選戰開打 伍立倫再拚連任

記者楊青/核桃市報導
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核桃市議員2026年選戰開打。核桃市和加州民選官員表達支持。左起：核桃市議員Ka...
核桃市議員2026年選戰開打。核桃市和加州民選官員表達支持。左起：核桃市議員Kaylee May Law、市長Ritchie Cajulis、前市長蘇王秀蘭、副市長伍立倫、州參議員Bob Archuleta、 市議員Linda Freedman等。（記者楊青／攝影）

核桃市議員選戰開打。現任副市長伍立倫（Allen Wu）宣布再戰連任。近日，上百名支持者參加競選啟動儀式，表達支持。

核桃市議會今年11月3日將舉行市議員選舉，兩個席位届滿改選。華裔副市長伍立倫和菲裔市長Ritchie Cajulis11日雙雙宣布競選連任。倆人也是目前確定參選的兩位競選人。參選人報名至今年8月截止。

洛杉磯縣工程部門資深工程師伍立倫博士2018年成功轉換公職跑道，從擔任多年的核桃谷水區委員順利當選核桃市市議員，並在2022至2023年度擔任核桃市長。伍立倫表示，為居民大眾爭取最大福利是他服務社區的宗旨，過去八年為此盡心盡力。他特別提到，他在任期間，核桃市治安得到全面改善，尤其是打擊和防治竊盜方面，核桃市與警局聯手，取得相當積極的成效， 2025年城市偷盜案件比2024年減少了35%以上，某些社區已達到了「零報案」。

他表示，資金是城市建設關鍵支柱，過去四年核桃市吸引到聯邦和州政府200多萬美元的額外補助款，用於公園和青少年中心的建設整修，希望未來四年再接再厲，為居民爭取更多資源；他同時將進一步推動市府的電子化服務作為未來四年努力目標之一。

現任市長Ritchie Cajulis也在同日宣布競選連任，強調在任期間核桃市在治理犯罪、與學區合作及公園建設等方面取得的成效，希望當選後，在照顧年長者服務方面做得更好。 Cajulis目前在洛杉磯知名律師事務所擔任IT分析師。

兩位競選人當天的大型啟動活動由核桃市前市長蘇王秀蘭牽頭。她表示，兩位競選人都有多年服務大眾的經驗，並得到選民高度認可，兩人競選啟動活動一呼百應，人氣可見一番。

加州參議員Bob Archuleta、以及來自鑽石吧、聖蓋博、羅蘭岡、南巴沙迪那、天普市、湖木市（Lake Forest）以及核桃市的十多位市長、市議員、前市議員、學區委員和水區委員以及聖蓋博谷華人企業家、社區代表和學生義工120多人參加當天活動。

核桃市議員2026年選戰開打。上百名支持者參加伍立倫、Ritchie Cajul...
核桃市議員2026年選戰開打。上百名支持者參加伍立倫、Ritchie Cajulis競選連任起跑儀式。（記者楊青／攝影）

核桃市現任副市長伍立倫（Allen Wu）宣布競選連任。（記者楊青／攝影）
核桃市現任副市長伍立倫（Allen Wu）宣布競選連任。（記者楊青／攝影）

核桃市現任市長Ritchie Cajulis宣布競選連任。（記者楊青／攝影）
核桃市現任市長Ritchie Cajulis宣布競選連任。（記者楊青／攝影）

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