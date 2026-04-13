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7旬翁回家撞見賊 試圖阻止慘被打 15萬珠寶全沒

洛杉磯訊
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好萊塢山一棟豪宅近日遭竊，屋主進門時當場撞見竊賊，慘遭一頓打。(圖片取自谷歌地圖...
好萊塢山一棟豪宅近日遭竊，屋主進門時當場撞見竊賊，慘遭一頓打。(圖片取自谷歌地圖）

洛杉磯好萊塢山莊（Hollywood Hills）近日發生一起震驚社區的入室搶劫案，一棟市值約860萬美元的豪宅於11日晚間遭歹徒闖入行竊，屋主返家時當場撞見嫌犯試圖制止，卻遭對方攻擊受傷。

根據NBC4報導，案發地點位於好萊塢山莊Macapa Drive 7100街區，時間約在當晚9時30分左右。兩名嫌犯疑似打破側邊玻璃窗闖入屋內行竊。當屋主一家外出用餐返家時，發現歹徒仍在屋內。

警方表示，屋內一名約75歲的男性住戶試圖上前制止，過程中遭歹徒揮拳攻擊數次，造成身體瘀傷，所幸是輕傷，未被送醫治療。嫌犯作案時身穿黑色衣物並戴手套，犯案後搭乘一輛銀色轎車逃離現場，帶走價值約15萬美元的珠寶。

另據KTLA電視台報導，屋主返家時曾聽見犬隻狂吠，進屋後發現嫌犯正在翻找財物。鄰居監視器畫面顯示，嫌犯曾翻越圍欄進出住宅，並疑似搭乘一輛起亞（Kia）轎車逃逸。該案損失除珠寶外，還包括總價約為8萬8000美元的現金與名表。

洛杉磯市警察局（LAPD）與消防局接獲報案後迅速趕抵現場，並出動直升機協助搜索，但截至目前尚未逮捕任何嫌犯。

根據警方資料，同一天位於休曼橡林區（Sherman Oaks）的一棟約500萬美元豪宅也遭蒙面歹徒闖入。該住宅前一晚才剛遭破門行竊，屋主緊急封堵受損門窗，未料隔日晚間二度遭到洗劫。嫌犯同樣是透過打破玻璃門入內，損失情況尚未公布。

警方表示，兩起案件在時間與作案手法上具有相似之處，但是否為同一犯罪集團所為仍在調查中。近期南加州高檔住宅區頻傳入室竊盜案件，警方呼籲居民加強防盜措施，包括安裝監視設備、強化門窗結構，並留意可疑人車活動，以降低成為目標的風險。

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