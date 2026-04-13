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暖冬雪季短 南加滑雪勝地大熊湖市觀光失色

記者楊青／大熊湖報導
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大熊湖最大的熊山滑雪場，3月中旬已幾乎見不到雪。（記者楊青／攝影）
大熊湖最大的熊山滑雪場，3月中旬已幾乎見不到雪。（記者楊青／攝影）

連年暖冬導致的雪季縮短，再加上地理條件先天不足，南加州的「白色經濟」面臨越來越嚴峻挑戰。南加人曾經引以為豪、以滑雪出名的大熊湖市(big bear lake)，因越來越早到來的春季和不再穩定的降雪，正被迫站上轉型的十字路口。

號稱南加滑雪勝地的大熊湖市，多少年來冬季車潮壅塞、人聲鼎沸，尤其是周末和節日，五大雪場幾十條雪道纜車交織，人影穿梭；熱鬧非常的景象，往往從聖誕節持續到來年的復活節。但2025至2026雪季的大熊湖，則顯得異常冷清。直到3月初，大熊湖山區幾乎看不到白雪，滑雪場山坡上冰雪消融，變成了黃坡和草地。

大熊湖地區海拔最高的熊山雪場（Bear Mountain）工作人員Eric說，今年大概是幾十年來當地雪季最短的一年。入冬以來，幾乎沒有好好下過一場大雪，雪場只能依靠零星累積的降雪，加上人工造雪勉強開放一段時間。「最好的時候，33條雪道只開了四條」。

他說，雪季越來越短的情況，從幾年前就開始。今年更異常，冬季來得晚，好不容易盼到1月底氣溫下降、雨水較多，2月底氣溫又迅速上升，連續兩周白天高溫將近華氏75度，降雪量跌到歷史低點。

大熊湖最大的熊山滑雪場，3月中旬已幾乎見不到雪。（記者楊青／攝影）
大熊湖最大的熊山滑雪場，3月中旬已幾乎見不到雪。（記者楊青／攝影）

3月中旬，大熊湖區的Snow Valley滑雪場已因無雪早早關閉。（記者楊青／攝...
3月中旬，大熊湖區的Snow Valley滑雪場已因無雪早早關閉。（記者楊青／攝影）

根據大熊湖雪場數據，2025至2026雪季在熊山雪場的降雪量只有51吋，而之前的雪季依次是79、175及243吋。51吋的降雪量，也是2017至2018年雪季以來最低。

在熊山雪場工作十多年，Eric親身感受到大熊湖地區近年的氣候變化。他說十多年前，他每年冬季至少三個月在雪場工作，其餘則是在山下的雪具店做銷售，但這些年山上和山下工作時間都大為縮短，因為雪不夠好，滑雪的人也越來越少，雪具生意跟著蕭條。

往年最熱鬧的Village，因游人稀少，空空蕩蕩。（記者楊青／攝影）
往年最熱鬧的Village，因游人稀少，空空蕩蕩。（記者楊青／攝影）

多年來通常雪季維持到復活節的大熊湖區Snow Valley滑雪場，今年3月中旬完...
多年來通常雪季維持到復活節的大熊湖區Snow Valley滑雪場，今年3月中旬完全見不到雪。（記者楊青／攝影）

熊山雪場的一位造雪技師介紹，熊山滑雪場其實很依賴人工造雪，但人工造雪通常需要氣溫低於華氏28度，而且要有足夠水源，但現在問題是連造雪的氣溫都不夠低，即使有設備，也「造不出雪」。他進一步解釋，和其他的滑雪勝地比較，南加雪場海拔「先天不足」，比如大熊湖地區海拔大約6700英尺，而科羅拉多滑雪場9000至12000英尺，北加州的太浩湖部分雪場更高。大熊湖其實是「最脆弱的滑雪區之一」。

洛杉磯滑雪發燒友李先生表示，他從1990年開始在南加州滑雪，滑遍南加州所有雪場，熱愛南加州山海相連的的地理環境。「記得30多年前可以從聖誕節前後一直滑到第二年復活節」，但這些年能夠滑雪的時間越來越短，比如離華人社區最近的mount baldy和Mountain High，現在一年也開不到幾天，大熊湖低維度的幾個雪場開放時間也是屈指可數，甚至最高峰的熊山雪場雪況也大不如前。他說，以前發燒的時候，還會提前購買季票，699美元滑一個季節，後來因雪不好，已不提前投資。

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