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大熊湖沒雪沒遊客 投資客撤出 度假屋現拋售潮

記者楊青／大熊湖報導
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大熊湖最熱鬧的The Village，今年到處靜悄悄。（記者楊青／攝影）
大熊湖最熱鬧的The Village，今年到處靜悄悄。（記者楊青／攝影）

「我們六年前在大熊湖買度假屋，但後來很快又賣掉了」，冰雪山城大熊湖數十年來成為南加州的旅遊投資熱點，但不少華洋投資人表示，還好走得快，否則現在真是進退兩難。

往年最熱鬧的The Village，今年3月商家門可羅雀。（記者楊青/攝影）
往年最熱鬧的The Village，今年3月商家門可羅雀。（記者楊青/攝影）

曾經著名的山中酒店，如今乏人問津。（記者楊青/攝影）
曾經著名的山中酒店，如今乏人問津。（記者楊青/攝影）

洛杉磯從事藝術工作的李女士和先生，新冠疫情期間在大熊湖投資購買了一處度假屋，「900多平方尺，當時大約28萬美元」，李女士說，因為先生特別喜歡滑雪，她也喜歡山光水色的幽靜，所以想著這個度假屋旅遊旺季可以做Airbnb，淡季時自己去度假，既可以有穩定額外收入，還可以有免費的度假住處。

雪季短，大熊湖今年冬季旅遊特別蕭條。（記者楊青／攝影）
雪季短，大熊湖今年冬季旅遊特別蕭條。（記者楊青／攝影）

多年來通常雪季維持到復活節的大熊湖區Snow Valley滑雪場，今年3月中旬已...
多年來通常雪季維持到復活節的大熊湖區Snow Valley滑雪場，今年3月中旬已因無雪早早關閉。（記者楊青／攝影）

但現實並沒有這麼理想，李女士說，在他們擁有度假屋的兩年内，似乎從來沒有經歷過旺季，只有一個冬天來了三波客人，前後住了不到兩個星期，其餘時間大都閒置無人，「因為雪況不好，很少人來，而且越來越少」，李女士說，遊人這麼少，是她和先生當初都沒有想到的，最後連每月的房貸都無法支撐，只能選擇賣掉。

曾經著名的山中酒店，如今乏人問津。（記者楊青／攝影）
曾經著名的山中酒店，如今乏人問津。（記者楊青／攝影）

大熊湖The Village的老字號糖果店Sweet Shoppe縮短營業時間。...
大熊湖The Village的老字號糖果店Sweet Shoppe縮短營業時間。（記者楊青／攝影）

格蘭杜拉有白人居民20年前就在大熊湖投資度假屋，經歷過「從聖誕節到春假幾乎每天都客滿」的黃金時代。不過他表示，近年加州連續的野火，「山林中的度假屋的火險，更是讓人吃不消」，年近八旬的他，選擇在2025年賣掉度假屋。

雪季短、遊客人數劇減，首當其衝影響當地商家。滑雪器材租賃店、餐廳、紀念品店生意明顯下滑，度假村和酒店門前冷落，業者坦言，「沒有雪，就沒有客人」。

大熊湖以往最熱鬧的The Village，糖果專賣店Sweet Shoppe已是幾十年的老字號，冰雪風光好的年景，小店門庭若市。琳瑯滿目的糖果，成為不少小孩隨父母和家人來大熊湖滑雪度假的美好回憶。但工作人員表示，這些年遊客越來越少，他們開門的時間也只能大大縮短，有時只開半天，現在有時只開周末，因為遊客減少，不少店員丟了工作。

多年來通常雪季維持到復活節的大熊湖區Snow Valley滑雪場，今年3月中旬完...
多年來通常雪季維持到復活節的大熊湖區Snow Valley滑雪場，今年3月中旬完全見不到雪。（記者楊青／攝影）

即時在冬季，不少商家門可羅雀。（記者楊青/攝影）
即時在冬季，不少商家門可羅雀。（記者楊青/攝影）

「往年這個時候學生們放春假，這裡很熱鬧」，大熊湖The Village Barrel33精品餐館一位員工表示，今年到目前為止，生意非常清淡，幾乎從聖誕節之後就很少遊客。

往年最熱鬧的Village，因遊客稀少，空空蕩蕩。（記者楊青／攝影）
往年最熱鬧的Village，因遊客稀少，空空蕩蕩。（記者楊青／攝影）

以往滑雪旺季一房難求的景象，也不復存在。洛杉磯滑雪發燒友李生表示，他最近和家人前往大熊湖滑雪，帶壁爐的豪華間每晚才89美元，他記得這種規格的客房，四年前的價錢是這個的三倍。更讓他吃驚的是，當他們去到酒店，整個晚上只有他家一戶住客，其餘十幾個間客房全空。

大熊湖最熱鬧的The Village，今年遊客稀少。（記者楊青/攝影）
大熊湖最熱鬧的The Village，今年遊客稀少。（記者楊青/攝影）

3月中旬，大熊湖區的Snow Valley滑雪場已因無雪早早關閉。（記者楊青/攝...
3月中旬，大熊湖區的Snow Valley滑雪場已因無雪早早關閉。（記者楊青/攝影）

面對困境，當地部分業者嘗試轉型，包括發展健行、露營與水上活動等三季旅遊，希望降低對冬季的依賴。當地民眾表示，他們正在想方設法讓遊客重新回來。

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