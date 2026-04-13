獲聯邦200萬元撥款 亞凱迪亞建聯合消防訓練中心

亞凱迪亞獲聯邦撥款200萬美元，用於建立聯合消防訓練中心。（亞市政府提供）

洛杉磯縣華人 聚居區亞凱迪亞 （Arcadia），最近獲聯邦撥款200萬美元，用於建立一個聯合消防訓練中心，加強當地防災能力，並滿足日益增長的消防培訓需求。

亞市消防局與國家林務局合作，在亞市建立一個聯合消防訓練中心。這項獨特的合作加強跨部門緊急應變，並提升區域野火防備能力。

新的消防訓練中心，計畫建於天使國家森林（Angeles National Forest）約3萬平方英尺的土地上，緊鄰210號公路。規畫方案包括建造一座四層樓高的訓練塔，配備實彈訓練設施和教室等。訓練中心還將在塔內設置模擬住宅區，供消防員練習水帶部署、雲梯操作、繩索下降、屋頂作業和高空救援等技能。

亞市市長王愛琳（Eileen Wang）表示，野火防災工作必須不斷發展，新的聯合消防訓練中心，不僅增強城市防災能力，也將惠及聖蓋博山脈沿線的所有周邊社區，幫助一線應急人員擁有更充分準備、更強韌性應對未來野火威脅。

該項目得益於聯邦眾議員趙美心爭取到的200萬美元聯邦撥款。儘管早在2024年就已啟動資金申請，但由於聯邦預算延遲，最終撥款被推遲到2026年2月獲批。