新台北經文處長馬博元抵洛 百僑團熱烈歡迎

馬博元處長與夫人楊雅琇於洛杉磯國際機場合影，二人笑容洋溢，喜迎新職展開。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯 台北經文處處長馬博元10日抵達洛杉磯履新，南加 僑界約百僑團代表與鄉親齊聚機場歡迎，氣氛熱烈，展現僑界對新處長的期待。

馬博元表示，長途飛行雖感疲憊，但出關後見大批僑胞熱情相迎，旅途疲勞頓時消散，對南加州 僑界展現的凝聚力深受感動。

馬博元指出，他過去兩年多駐比利時布魯塞爾期間，從歐洲視角觀察國際局勢，深切體會當前地緣政治格局下，台灣與美國夥伴關係的戰略重要性。南加州及美國西南各州基礎深厚、發展潛力充沛，未來將在既有條件上積極推動各項交流合作。過去也曾因血癌約一年無法投入工作，期間持續觀察同仁在各項外交議題上的努力，因而更深刻體認外交工作的價值與使命。

他強調，外交事務並非以利潤或市場為導向，而是基於理念與價值的長期堅持；也正因如此，康復後更堅定重返崗位、全力以赴。

談及台美關係，馬博元表示，美國對台支持長期以來是跨黨派共識，橫跨行政部門與國會體系，台灣始終珍惜，並將持續深化雙邊合作。在安全議題上，美方持續提供重要支持，台灣亦積極強化國防預算與全社會韌性；在經貿方面，隨全球供應鏈加速重組，「非紅供應鏈」的戰略地位持續提升，台灣在人工智慧、無人機等關鍵領域，扮演不可或缺的角色。

馬博元外交資歷豐富，曾於2024至2026年擔任駐歐盟兼駐比利時代表處副代表，2022至2023年出任外交部北美司副司長，並於2021年擔任駐美國代表處國會組組長。此外，他曾派駐美國華府12年，積累深厚的對美工作經驗。馬博元表示，南加州僑界在融入主流社會及發揮影響力方面已具指標地位，未來將持續鼓勵僑胞深化與美國主流社會的連結。

馬博元與夫人楊雅琇均為資深合唱聲樂愛好者，長期投入藝文活動，未來亦盼藉此推動台美藝文交流，進一步深化雙方的人文紐帶。

中華會館、台美商會、南加州台灣旅館業同業公會、海關會、洛杉磯僑界急難救助協會、南加州台美急難救助協會、南加州台灣人長輩會、加州台灣同鄉聯誼會等僑團及多位僑務委員、各僑團負責人和眾多民眾前往接機。

南加州中華民國高爾夫球聯合會及南加州台灣旅館業同業公會代表聯袂出席，與馬博元處長伉儷（右三、右四）於機場交流。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中國大學院校聯合校友會（JCUAA）代表身著粉紅制服整齊出席，歡迎馬博元處長伉儷飛抵洛杉磯。（記者張庭瑜/攝影）

建國中學南加州校友會成員與馬博元處長（左四）合影留念，歡迎這位建中校友履新。（記者張庭瑜/攝影）

大洛杉磯僑界代表手持歡迎橫幅，與馬博元處長及夫人楊雅琇合影，共迎新任處長到來。（記者張庭瑜/攝影）

馬氏宗親會成員特赴機場迎接同宗的馬博元處長伉儷（右一、二），場面溫馨。（記者張庭瑜/攝影）

羅省中華會館轄下三會暨27個僑團代表在洛杉磯國際機場列隊，歡迎台北經濟文化辦事處馬博元處長伉儷履新到任。（記者張庭瑜/攝影）

馬博元處長甫抵洛杉磯即接受媒體採訪，就台美關係及未來施政方向發表看法。（記者張庭瑜/攝影）

馬博元處長偕夫人楊雅琇出關後，隨即受到大批南加州僑胞熱情迎接，現場氣氛熱烈。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯僑界急難救助協會代表出席機場接機，熱烈歡迎馬博元處長到任。（記者張庭瑜/攝影）

加州臺灣同鄉聯誼會大批成員聚集機場，與馬博元處長合影，展現南加州僑界的凝聚力。（記者張庭瑜/攝影）

南加州台美急難救助協會成員齊聚機場接機，與馬博元處長（右五）合影，表達僑界對新任處長的支持。（記者張庭瑜/攝影）

南加州各僑團代表齊聚洛杉磯國際機場，歡迎駐洛杉磯台北經文處處長馬博元抵達洛杉磯履新。（記者張庭瑜/攝影）

加州臺灣同鄉聯誼會成員齊聚機場，歡迎馬博元處長飛抵南加州。（記者張庭瑜/攝影）

美國加州客家會代表以兩幅橫幅列隊歡迎，與馬博元處長伉儷（左六、左七）於機場交流。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美商會（Taiwanese-American Chamber of Commerce of Greater Los Angeles）代表與馬博元處長伉儷（右四、右五）合影，期盼未來持續深化台美經貿合作。（記者張庭瑜/攝影）

馬博元處長（右三）與台北經濟文化辦事處同仁、洛杉磯華僑文教服務中心同仁在機場見面。（記者張庭瑜/攝影）