新台北經文處長馬博元抵洛 百僑團熱烈歡迎

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元10日抵達洛杉磯履新，南加僑界約百僑團代表與鄉親齊聚機場歡迎，氣氛熱烈，展現僑界對新處長的期待。
馬博元表示，長途飛行雖感疲憊，但出關後見大批僑胞熱情相迎，旅途疲勞頓時消散，對南加州僑界展現的凝聚力深受感動。
馬博元指出，他過去兩年多駐比利時布魯塞爾期間，從歐洲視角觀察國際局勢，深切體會當前地緣政治格局下，台灣與美國夥伴關係的戰略重要性。南加州及美國西南各州基礎深厚、發展潛力充沛，未來將在既有條件上積極推動各項交流合作。過去也曾因血癌約一年無法投入工作，期間持續觀察同仁在各項外交議題上的努力，因而更深刻體認外交工作的價值與使命。
他強調，外交事務並非以利潤或市場為導向，而是基於理念與價值的長期堅持；也正因如此，康復後更堅定重返崗位、全力以赴。
談及台美關係，馬博元表示，美國對台支持長期以來是跨黨派共識，橫跨行政部門與國會體系，台灣始終珍惜，並將持續深化雙邊合作。在安全議題上，美方持續提供重要支持，台灣亦積極強化國防預算與全社會韌性；在經貿方面，隨全球供應鏈加速重組，「非紅供應鏈」的戰略地位持續提升，台灣在人工智慧、無人機等關鍵領域，扮演不可或缺的角色。
馬博元外交資歷豐富，曾於2024至2026年擔任駐歐盟兼駐比利時代表處副代表，2022至2023年出任外交部北美司副司長，並於2021年擔任駐美國代表處國會組組長。此外，他曾派駐美國華府12年，積累深厚的對美工作經驗。馬博元表示，南加州僑界在融入主流社會及發揮影響力方面已具指標地位，未來將持續鼓勵僑胞深化與美國主流社會的連結。
馬博元與夫人楊雅琇均為資深合唱聲樂愛好者，長期投入藝文活動，未來亦盼藉此推動台美藝文交流，進一步深化雙方的人文紐帶。
中華會館、台美商會、南加州台灣旅館業同業公會、海關會、洛杉磯僑界急難救助協會、南加州台美急難救助協會、南加州台灣人長輩會、加州台灣同鄉聯誼會等僑團及多位僑務委員、各僑團負責人和眾多民眾前往接機。