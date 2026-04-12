鑽石吧市民攝影賽徵件 8月24日截止

鑽石吧 2026市民攝影比賽起跑，市府呼籲攝影愛好者踴躍參與，用鏡頭展現城市風光和人文之美。

今年是鑽石吧第18次舉辦「我的鏡頭」市民攝影大賽，由市政府與鑽石吧社區基金會（DBCF）共同主辦，市府希望全市攝影愛好者都參與，通過鏡頭展示鑽石吧生活的方方面面，包括優良自然生態、野生動植物、風土人情、社區建設和鄰居情誼等。參賽作品接受日期為8月24日之前。

鑽石吧市府2008年首次舉辦市民攝影大賽。和歷年一樣，今年參與免費，對所有年齡段的鑽石吧居民開放，共設兩個年齡組：17歲及以下的「青少年組」及18歲以上的「成人組」，內容則分人物（家人、朋友或鄰居在家中或社區活動的真實肖像；個人在社區活動或公共場所玩耍時拍攝的未擺姿勢照）、寵物 （家庭寵物在家中或社區中的真實肖像）、地方（城市景觀、建築或具有城市標志或特點的形象）、自然及風光（野生動物、風景及花草樹木和昆蟲均可）五組。每位攝影師最多可輸入三張照片，但每個類別不能超過一張。

評審的元素將包括作品的總體品質，創意和構圖和情感訴求。作品的在地化和人物將是獲得青睞的重要元素。評審將於8月下旬進行；得獎者將於10月由市議會及DBCF表揚。榮獲「榮譽獎」者將獲頒50美元，「一等獎」獎金100美元，並將在一等獎中評出「全場大獎」，另頒獎金150美元。

比賽詳細規則及作品提交指南，請訪問官方網站www.diamondbarca.gov/photocontest；或致電市府社區關係部門909-838-7057或電郵[email protected]。