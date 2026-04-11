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告別老商場 蒙市核心地段將大變身

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
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「Deerfield Center」擬興建一棟五層樓混合用途建築。（取自建案設計...
「Deerfield Center」擬興建一棟五層樓混合用途建築。（取自建案設計公司Carrier Johnson + Culture）

蒙特利公園市核心地段一項大型混合用途開發案正在推動中，引社區關注。位Atlantic Boulevard與Garvey Avenue東南角、長年作為在地商業據點的鹿苑廣場（Deerfield Plaza），未來可能由一座結合住宅與商業功能的現代化建築取代。象徵都市發展邁入新階段。

根據市府公告與開發團隊資料，該案名為「Deerfield Center」，涵蓋Garvey Avenue西段740至780號及Atlantic Boulevard南段220號的地塊，目前為一處經營多年的條狀購物中心。開發計畫擬興建一棟五層樓混合用途建築，規畫約369個住宅單位，並於地面層設置逾2萬平方呎的商業空間，同時配置一層地下停車場，以滿足住戶與商業使用需求。

該項目由與巴沙迪那開發商Tecton Group有關聯的ACEM, LLC推動。開發商在官方資料中指出，「Deerfield Center」將定位為結合居住、商業與生活機能的現代化社區，採用高品質建材與當代建築設計語彙，並融入永續建築理念，以提升能源效率與整體居住品質。開發團隊同時強調「社區整合」概念，透過空間配置與街道連結，打造與周邊環境互動的開放式生活場域。

在配套設施方面，規畫提供多項住戶專屬設施，包括游泳池、健身中心，以及結合景觀與休憩功能的空中平台與花園。相關設計不僅回應當前住宅市場對「全配套生活」的需求，也營造兼具休閒、運動與社交功能的社區環境。此外，項目亦規畫沿街零售步道及公共活動空間，提升步行友善度並帶動商業活力。

鹿苑廣場長年匯聚多家小型商戶，包括經營逾40年的日本禮品店The Japan House、港式麵包店及亞洲餐飲業者等，不僅提供周邊居民日常消費，也承載不少華人與亞裔社區的生活記憶。一名居住在附近的華人居民劉小姐表示，她長年光顧商場內的麵包店，「很喜歡他們家的吐司和麵包，已經買了很多年」。市府資料指出，The Japan House自1970年代營業至今，吸引不少家庭世代光顧，為當地具代表性的老店之一。

該地塊鄰近大西洋時代廣場（Atlantic Times Square），周邊近年已有多項飯店、餐飲與綜合開發項目陸續進駐，帶動區域商業與人流成長。分析指出，Deerfield Center若順利推進，將進一步提升該路口的住宅密度與消費機能，並強化蒙市作為聖蓋博谷核心生活圈的地位。

目前該案仍處規畫與審議階段，開發商尚未公布具體施工時程，老商戶是否會保留仍不得而知。市府已舉辦社區說明會，向居民介紹初步規畫內容，未來仍需經過環境影響評估、設計審查及相關許可程序，後續發展仍有待觀察。

地面層將設置逾2萬平方呎的商業空間。（取自建案設計公司Carrier Johns...
地面層將設置逾2萬平方呎的商業空間。（取自建案設計公司Carrier Johnson + Culture）

該地塊目前為一處經營多年的條狀購物中心。（谷歌地圖）
該地塊目前為一處經營多年的條狀購物中心。（谷歌地圖）

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