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美華舞蹈協會4╱18演出 扇舞成亮點

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
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美國華裔舞蹈協會會長賴泱璇指出，本屆舞作特色之一為「扇子舞」元素的多樣運用，展現...
美國華裔舞蹈協會會長賴泱璇指出，本屆舞作特色之一為「扇子舞」元素的多樣運用，展現中華舞蹈之美。（記者張庭瑜╱攝影）

美國華裔舞蹈協會第37屆「中華舞篇」將於18日在聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）登場，集結11個舞團、13支舞碼與近200名舞者同台演出，呈現融合民族、古典與創新元素的中華舞蹈盛宴。

主辦單位表示，今年活動預計動員近200舞者及數十名工作人員參與，呈現一場跨世代、多元風格的藝術饗宴。會長賴泱璇指出，本屆舞作特色之一為「扇子舞」元素的多樣運用，透過不同編排呈現如花瓣、蝴蝶與水墨意境等視覺效果，展現中華舞蹈之美。召集人袁玫表示，整體演出籌備歷時數月，從編舞、訓練到舞台設計皆投入大量心力，期盼透過舞蹈傳遞文化內涵與情感，即使在人工智慧快速發展的時代，人體藝術表現仍具不可取代的價值。

主辦單位指出，本屆演出內容豐富，包括「我們的田野」、「鈴鐺舞」、「漫落花間」及「好久不見」等舞作，各具文化特色與藝術表現。

此外，延續關懷長者傳統，活動將提供65歲以上長者20張免費入場券，當日下午5時30分起於劇院現場取票，數量有限，送完為止。表演則從下午6時30分開始。

主辦單位表示，往年演出均吸引上千觀眾參與，今年預計觀眾人數約1300人，呼籲民眾踴躍入場，共同欣賞中華舞蹈之美。

第37屆「中華舞篇」表演者將以傳統與創新融合的舞蹈形式，展現多元文化風貌。（記者...
第37屆「中華舞篇」表演者將以傳統與創新融合的舞蹈形式，展現多元文化風貌。（記者張庭瑜╱攝影）

第37屆「中華舞篇」表演者將以傳統與創新融合的舞蹈形式，展現多元文化風貌。（記者...
第37屆「中華舞篇」表演者將以傳統與創新融合的舞蹈形式，展現多元文化風貌。（記者張庭瑜╱攝影）

第37屆「中華舞篇」召集人之一袁玫表示，整體演出籌備歷時數月，投入大量心力，期盼...
第37屆「中華舞篇」召集人之一袁玫表示，整體演出籌備歷時數月，投入大量心力，期盼透過舞蹈傳遞文化內涵與情感。（記者張庭瑜/攝影）

美國華裔舞蹈協會第37屆「中華舞篇」將於18日在聖蓋博大劇院登場，集結11個舞團...
美國華裔舞蹈協會第37屆「中華舞篇」將於18日在聖蓋博大劇院登場，集結11個舞團、13支舞碼與近200名舞者同台演出。（記者張庭瑜╱攝影）

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