薛浩虎感念母恩 5╱17「為媽媽們而唱 」

薛浩虎回憶起兩年前過世的媽媽含淚說，子欲養而親不在，現在想起媽媽很多教誨和智慧一直都很受用。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯台山體育協會下屬歌舞團團長薛浩虎帶領歌手好友，將於5月17日母親節 期間舉辦一場為媽媽而唱的音樂會。

薛浩虎在南加華人社區很活躍，他對音樂充滿熱情，積極參與各種歌唱比賽和活動，精通粵語和台語歌。作為台山體育協會歌舞團團長，他想在母親節為媽媽們唱歌。他說，在每個人的生命裡，都有一名默默付出的母親。母親用青春換取孩子的未來，用一生守護家庭與希望。

薛浩虎母親過世後，薛浩虎在沙發上睡了幾個月，腦子裡全是和媽媽相處的點滴。這次他特別找朋友創作一首原創歌曲「媽媽的智慧」，以母愛和成長為核心，講述一個兒子從童年在家鄉老屋前被母親繫好鞋帶，長大後遠渡重洋，最終活成母親心目中好兒子模樣的生命歷程。

蒙市前市議員饒影凡表示，相信這不僅是一場演唱會，更是寫給母親的家書、唱給母親聽的歌。希望藉由音樂與歌聲，為那些未有說出口的感謝找到一個表達的出口，讓對母親的愛被感覺到。

演唱會安排多首與母親主題相關歌曲，將由十名歌手輪番登台演出，包括女高音歌手楊紫萍、赫拉含青、台山文體協會去年歌唱比賽冠軍Yen Chen、台灣深情歌后王德芬等，並邀請神秘嘉賓驚喜亮相。現場設計沉浸式互動環節，讓現場觀眾與母親們共同參與，在歌聲與故事中感受親情的力量。