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河濱縣選票調查 州最高法院叫停

編譯組／綜合報導
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共和黨州長候選人河濱縣警局局長比安科（左）被勒令停止對數十萬張選票的調查。（本報...
共和黨州長候選人河濱縣警局局長比安科（左）被勒令停止對數十萬張選票的調查。（本報檔案照）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，加州最高法院周三（8日）下令，要求河濱縣警長比安科（Chad Bianco）停止對其從縣選務官處獲取的數十萬張選票的調查，此前他曾以此調查去年11月選舉中涉嫌的選民欺詐行為。

大法官們一致同意受理州檢察長邦塔（Rob Bonta）對比安科（共和黨州長參選人）行為提出的質疑，並裁定該警長是否存在違法行為。

與此同時，法院表示，比安科及其工作人員「現被命令暫停對2025年11月特別選舉的調查，並妥善保管所有扣押物品」。該警長稱他已自願暫停調查，但邦塔表示，自比安科從其政治盟友、高等法院法官基爾（Jay Kiel）處獲得搜查令並取得65萬張選票以來，他一直在繼續審查選票，並扣押了更多選票。

比安科表示，他之所以尋求獲取這些選票，是因為一個保守派團體聲稱，在11月的選舉中，河濱縣的選票被多計了4萬5000多張。當時，加州選民以超過300萬票的壓倒性優勢批准了第50號提案。

身為民主黨人的邦塔在法庭文件中指出，比安科未提供任何犯罪證據，而這是實施扣押和搜查的法律依據。且作為加州首席法律官員，他有權命令該警長停止調查。比安科則回應稱，他正在進行合法的刑事調查，邦塔無權干預。

州最高法院批准了邦塔對本案進行覆審的請求，同意裁定比安科是否必須服從檢察長的命令。

與此同時，大法官們表示，邦塔和比安科應商討「保護被扣押物品完整性的額外措施」，例如任命一名獨立管理人來「暫時保管這些物品」。

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