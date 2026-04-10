西南航空開新航線 首推免費托運酒品

美國西南航空新增加州航線。（西南航空官網）

Parade.com報導，美國西南航空 （Southwest Airlines）宣布推出全新航線與創新服務，不僅開拓「前往葡萄酒鄉」的加州 航線，也首度推出免費托運葡萄酒計畫。對願意為一杯奶油風味的夏多內（Chardonnay）或濃郁的赤霞珠（cabernet sauvignon）專程旅行的葡萄酒愛好者而言，無疑是一大福音。

該公司此次新增的第14條飛往黃金州的航線，是聖塔羅沙（Santa Rosa）查爾斯舒爾茲蘇諾瑪縣機場（Charles M. Schulz Sonoma County Airport），可從聖地牙哥 （San Diego）、拉斯維加斯（Las Vegas）、丹佛（Denver）和布班克（Burbank）轉機，進一步強化該公司在加州的區域航線網。

此外，航空公司也將自本月24日起，正式推出第一個「品鑑與寄送」（Sip and Ship）服務，乘客可從特定的西海岸機場免費托運一箱葡萄酒，無需支付昂貴運費。所謂「一箱」是指單一紙箱或專用的酒行李箱，最多可容納12瓶酒，總重量不得超過50磅。

參與上述計畫乘客需年滿21歲，托運的葡萄酒需為原廠未開封，保有完整標籤。同時，酒瓶需妥善包裝於防漏袋中，使用符合瓶身尺寸的專業包裝，避免運送中破損。航空公司建議旅客使用標準的葡萄酒運輸箱或專用酒行李箱，符合托運行李相關規定。

西南航空營運長沃特森（Andrew Watterson）聲明中表示，「我們很高興開啟通往更多加州精彩目的地大門，特別是風景優美的蘇諾瑪縣葡萄酒產區。隨著新航點與『品鑑與寄送』服務，旅客將有更多便利選擇。」