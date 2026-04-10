能源部長訪南加：油價數周內可望回落

美國能源部長萊特（Chris Wright）8日赴南加州視察石油設施，指出未來數周駕駛人將感受到油價回落。圖為洛杉磯市中心附近日前出現每加侖8美元以上的高油價。（路透）

美國能源部長萊特（Chris Wright）8日赴南加州 視察石油設施，適逢總統川普宣布與伊朗 達成為期兩周的停火協議翌日，國際油價應聲下跌。萊特表示，駕駛人預計在未來數周內感受到油價回落的效果，但由於原油採購至煉製成汽油之間存在時間差，降價影響不會立即顯現。

萊特此行先後前往長堤市與海豹灘（Seal Beach），視察Synergy Oil and Gas公司的石油生產作業，並呼籲加州政府調整相關法規，為業者提供更大生產空間。他批評，加州部分環保規範已超出改善空氣品質的實際需求，對產業發展造成實質限制。

Synergy Oil and Gas執行長John McKeown指出，公司目前每日產量約100桶，遠低於儲油設施可支撐的每日6000桶上限；整體而言，加州石油產業呈現萎縮趨勢，全州運作中的煉油廠由2000年的23座，將減至今年5月的11座。

此外，萊特也為聯邦政府近期重啟聖塔芭芭拉外海鑽油作業的決策發聲。他表示，在伊朗衝突推升油價之際，政府動用緊急權力恢復相關平台運作，預估將使加州石油產量增加約20%。對此，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）已就哥利塔（Goleta）海域鑽油案提起訴訟，試圖阻止相關作業。萊特強調，加州擁有豐富能源，但長期政策選擇導致能源價格上升並削弱能源安全。他透露，未來數周將與州長紐森會面，就能源價格與產能問題進行討論。

針對停火期間黎巴嫩傳出基礎設施遭攻擊一事，萊特表示已掌握相關情況，並形容情勢令人憂慮。他研判，該情況可能顯示伊朗現階段決策體系出現混亂、訊息傳遞延遲，並期盼攻擊行動儘速停止。