華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

美華銀行公會理事長何興華強調，隨著數位詐騙手法多樣化，客戶應提高警惕，定期檢查帳單並及時報告異常，以確保財產安全。（記者張庭瑜／攝影）

騙子無處不在，華人 千萬房產差點被騙走，多虧友人的一句話提醒！華人醫師在馬里布（Malibu）有一棟價值4000多萬美元的房子掛牌出售，有兩次差點成交，對方還準備厚厚一疊文件以示誠意，結果卻被經驗豐富的銀行高管識破是騙子詐欺，且手法還是陳年招數。該醫師表示，太多騙子找上門，導致現在一直不敢完成交易，主要是被騙怕了。

華人醫師陳先生在馬里布的房子掛牌有一段時間，期間不少人聯繫他要買房，其中一個買家說，要買下來做會所，且無需貸款即可買房。陳先生覺得對方說的挺靠譜，就同意讓對方先付定金，該買家說先支付1400萬美元，但需要把錢從英國的銀行轉到新加坡的銀行；因此開2000萬美元支票給陳先生，但要求陳先生須退還600萬美元給他。這個人不僅說的煞有其事，還提供一大堆文件，證明其財力。

陳先生說，他覺得對方提供這麼多文件，應該可信度很高，就把這些資訊轉給好友、保富銀行執行副總裁何興華幫忙看一看。結果何興華看了文件幾眼就告知，這個人她認識，20年前到現在仍用同樣的老招數再來騙人。這種就是給假支票騙真金的招數，因為好友一句話，陳先生保住600萬美元，也避免潛在的房子被騙走可能。

陳先生說，因為出售房子引來很多騙子，他遇到可疑的，就交給何興華幫忙鑑定，何興華已幫他擋過兩次疑似詐騙。他現在房子不敢賣了，因為金額巨大，不知道哪個買家是真的，除非是認識人給2000萬的押金才能賣。不過熟人現在也不能全信，他有一個相交十多年的好友，以前還是社區有頭有臉的人物，說公司要在美國上市集資，讓他出45萬美元，許諾一年後給他翻倍成100萬美元；結果現在一年多過去，一分錢也沒見到。

何興華表示，像這種涉巨額資金的房屋買賣，一定要小心；銀行通常會留意客人平時有哪些電匯記錄（Wire Transfer），通常每個月付款方都比較固定，銀行如果發現收款方沒印象，就會提醒客戶。之前有在處理房產交易的客戶，收到自稱是Escrow公司的電郵，讓他支付買房的錢。銀行提醒該客戶先致電確認是Escrow公司的電郵再付款，結果發現這封電郵是假的。

何興華提醒，駭客還可能駭進「真公司」的電郵，進而騙其客戶；因此匯款前要小心查證，最好通過電話或當面確認。否則匯款後，拿回來的機率比較低；即使能拿回來，往往也要花很久時間。支票也一樣，現在很多人的個資都可能是公開，或通過非法途經買賣；支票有可能在公共郵箱被偷，然後被別有用心者拿去改動詐騙；而銀行本身沒有原始支票，都是影印本，也無法每張都去仔細核對驗證，建議大家每天養成看交易記錄的好習慣。