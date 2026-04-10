洛市擬漲路燈維護費 50萬業主將投票

自4月17日起，約50萬戶房屋業主將陸續收到由路燈局寄出的特殊選票，表決是否同意調漲路燈維修與維護費用。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯 市政府宣布，自4月17日起，約50萬戶房屋業主將陸續收到由路燈局寄出的特殊選票，表決是否同意在房產稅中增加額外的費用，用於維修全市約22萬盞路燈，以及維護一套龐大的地下管道網絡，涵蓋約2萬7000英里的銅線系統。路燈局8日與美國社群媒體（ACoM）舉行簡報會，呼籲收到投票 文件的房地產 所有人踴躍支持該提案，以協助籌措資金。

洛市政府表示，此次選票將清楚列出調整後，每戶業主需負擔的路燈維護費。由於大多數業主的相關費用自1996年以來從未上調，因此市府希望透過此次提案，改善長期資金不足的問題。不過，依規定，該費用調整必須獲得業主同意，否則無法實施。

洛杉磯市路燈局助理主任兼總工程師Fabian Cheng表示，洛市自2008年推動LED路燈計畫，並於2018年完成，為市府節省約1億美元能源成本，且降低維護支出。然而，該系統已運行近10年，多數燈具接近使用年限，加上部分燈桿與地下管線老化，但目前缺乏更新經費。 洛杉磯市路燈局助理主任兼總工程師Fabian Cheng（左）表示，目前多數燈具接近使用年限，加上部分燈桿與地下管線老化，但目前缺乏更新經費。（記者謝雨珊／攝影）

他說，目前路燈維修平均需時約一年，若提案或通過，小型維修可縮短至約一周，像是銅線被偷或嚴重破壞等較大的維修，最長約一個月完成。

此額外稅負採「特別受益付費」制度，不屬於一般基金或現有的其他稅收，僅針對距離路燈100英尺內的房地產所有人收費，並由其投票決定是否通過。預計將影響約58萬個地號（parcels），相關投票文件將寄送給符合資格的業主。

至於資金方面，Fabian Cheng指出，目前的預算是4500萬美元，而這項新的稅款將額外提供約125萬美元，用來讓該局的運作達到更合適的規模。

在路燈維修方面，Fabian Cheng表示，當局有嘗試導入太陽能照明技術，但受限目前電池效能與供電穩定性等因素，初步評估僅約3萬盞路燈具備轉換為太陽能的潛力。相較之下，目前約有6萬盞路燈需要維修。

所有選票須於6月2日或之前寄回，最終結果將決定該項費用是否調整。