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加州獨特標竿 聖塔蒙尼卡碼頭轉型跨越時代

編譯陳盈霖／綜合報導
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聖塔蒙尼卡碼頭夜景吸引許多遊客。(取自CA.gov)
聖塔蒙尼卡碼頭夜景吸引許多遊客。(取自CA.gov)

parade.com報導，加州知名地標，有著醒目摩天輪的聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）自1090年4月啟用以來，從最初排放汙水的設施，逐步轉型為結合遊樂園、海景與文化象徵的觀光熱點。歷經擴建、風災與拆除危機，至今成為串連海灘娛樂與城市生活的重要場地，也是象徵加州自由、陽光與生活魅力的標竿。

擁有超過一世紀歷史的聖塔蒙尼卡碼頭，已成為加州標的之一。（聖塔蒙尼卡市官網）
擁有超過一世紀歷史的聖塔蒙尼卡碼頭，已成為加州標的之一。（聖塔蒙尼卡市官網）

一個多世紀前，碼頭最初的建立主要是為將汙水輸送至海中。1916年，附近興建另一座「遊樂碼頭」（Pleasure Pier），整個區域遂搖身一變，成為熱門休閒去處。

隨著擴建完成，碼頭區陸續引進雲霄飛車、遊樂場與嘉年華遊樂設施等，很快吸引大批想逃離城市喧囂的人潮。此後數十年，碼頭歷經暴風雨侵襲、經濟低迷，1970年代更一度面臨拆除威脅，最後在社區居民積極奔走倡議，碼頭最終得以保存且進行修復，奠定未來作為珍貴文化地標的重要地位。

如今，聖塔蒙尼卡碼頭融合老派海濱遊樂園區與現代刺激娛樂元素，每年吸引數百萬遊客人次。太平洋公園是碼頭的核心，這個小型遊樂園有知名的太陽能摩天輪，遊客可在上面俯瞰遼闊的太平洋景色，夕陽西下格外迷人。園區內有各式遊樂設施、遊戲攤位及經典海濱小吃，洋溢著濃郁的嘉年華氣氛。

不遠處的聖塔蒙尼卡碼頭水族館也是重要景點之一。裡面展示的南加州沿海原生海洋生物，規模不大卻具教育意義。木棧步道上的街頭藝人也是不可少的文化象徵，音樂表演者、藝術創作者們穿梭其中，替碼頭增添活力。沿著碼頭的海鮮餐廳、紀念品店及各類餐飲更是應有盡有。

當然，遊客不要忘了入口處，歷史悠久的66號公路（Route 66）標誌，它象徵著這條傳奇公路的終點，也是整座碼頭最佳打卡地。

聖塔蒙尼卡碼頭至今歷久不衰，最重要的原因之一，是其跨越時代的獨特，這裡濃縮了典型加州精髓：悠閒自在、陽光明媚、生氣盎然。碼頭的便利性亦為重要，緊鄰聖塔蒙尼卡海灘，幾乎無縫串連海邊活動與娛樂設施，白天在海邊游泳戲水，沿著海岸騎腳踏車，夜晚在碼頭享受美食與音樂文化饗宴，無需駕車更換地點，輕鬆玩上一整天。

碼頭更經常出現在無數好萊塢電影、電視節目中，許多人一眼認出這座地標。

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