旅歐應注意 硬幣當小費不禮貌 恐招來厭惡感

小費文化各地不同，遊客宜對此增加認識。例如在歐洲，以幾枚硬幣來給予小費，會被視作不禮貌之舉。(Unsplash/Sam Dan Truong)

對美國遊客而言，給予小費 是自然不過的事，但在不同地區旅遊，給予小費大有學問。例如在歐洲，若不懂得其小費文化，給予小費會隨時招來厭惡感。

福斯新聞（Fox News）就此作出詳細報導，引述旅遊專家史蒂夫斯（Rick Steves）在其部落格貼文中警告說，在不同的貨幣和習俗之下，給予小費不一定討好，更有可能「提高（當地）餐飲收費，擾亂當地的生活平衡，是種壞操作」，並且小費可能去到不該拿這費用的人的袋中。

餐飲資訊媒體Mashed亦引述史蒂夫斯的貼文說，在德國 、奧地利、比利時和盧森堡等國家，以及瑞士 和列支敦士登（Liechtenstein）的部分地區，用硬幣給小費甚至會被視為不禮貌的行為。

這與美國的情況截然不同。在美國，服務生通常依靠小費來補貼其微薄的基本工資，因而電子小費已引來日益加劇的不滿感。但在歐洲，服務生的工資足以維持生計，小費並非必要，隨意給幾枚硬幣會令人感到備受輕視。

但這不表示旅客應該全然斷絕給予小費。史蒂夫斯建議採用簡單直接的方式，這種方式在德語國家尤其適用，就是當帳單是10歐元時，給予20歐元鈔票結帳，但跟服務員聲明：「請收11歐元」。這示意服務員可取1歐元作小費。在這些地區，留下硬幣是不禮貌的。

史蒂夫斯續指，若以百分比給小費，美國的標準較為低廉，5%左右已是足夠，10%則算是慷慨，但達15%至20%就感過多了。

支付方式也很重要。雖然刷卡付款很普遍，但最好以現金給小費，以確保小費直接落到服務員手中，因為有些商家可能不會把全額刷卡支付的小費轉給員工。

史蒂夫斯也建議，在非正式的櫃檯服務餐廳不要給小費；計程車費可以湊整；給導遊和酒店員工的小費也可以較為小額。

位於亞利桑納州的度假租賃暨物業管理公司Casago的執行長史施瓦布（Steve Schwab）強調，一刀切的給小費方法在歐洲行不通。他舉例說，小費在北歐國家最不普遍，主因是這些國家以高薪著稱，而且帳單內已包含服務費。

專家也建議仔細查看帳單，看是否已包含服務費；並了解當地習俗，然後才決定如何給小費；如有疑問，不妨向當地人查詢有關習慣。