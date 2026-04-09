南加華男涉殺名醫妻 檢增2「特別情況」恐升級最高刑罰

圖為聖瑪利諾殺妻縱火案事發住宅。（取材自谷歌地圖）

南加富人區聖瑪利諾市2025年1月6日的一處豪宅起火，牽出謀殺案。受社區敬重的華裔 女醫師高艾琳（Irene Gaw-Lai，音譯）被殺害。幾個月後，他的丈夫賴尹（Yoon Lai，音譯，亦名Kevin Lai）涉嫌謀殺罪被捕。檢方日前對謀殺指控添加「特別情況」，若罪名成立，可判死刑 。賴尹辯護律師則向法院發44頁長文，指檢方做法不合理。

檢增兩項特別指控 最高可判死刑

在1月13日的審前聽證會上，檢方曾傳喚關鍵證人並展示關鍵性證據；基於這些信息，檢方隨後對賴尹的謀殺指控添加兩項「特別情況」。若賴尹罪名成立，將可能被判謀殺案中最高的刑期。

賴尹被添加的特殊情況，分別是「為錢謀殺」以及「佯裝伺機謀殺（murder while lying in wait）」。對此，賴尹的律師日前在洛杉磯高等法院發長文指出，檢方當庭口頭增加的兩項「特別情況」，未遵守法定程序，有諸多不合理之處，致使被告沒機會辯解等。

根據與本案無關的David P. Shapiro犯罪辯護律師律所資訊，「特別情況」一詞常出現在加州 謀殺案起訴中，含有「特殊情況」的謀殺指控，會升級為更嚴重的「重大犯罪」，被告面臨謀殺案判刑中的最高刑罰，即終身監禁不得假釋或死刑。

辯方：無暇辯解，臨時增「特別情況」不合理

根據法庭文件，賴尹的辯護律師團隊，通過44頁長文，闡述檢方對賴尹的謀殺指控添加兩個「特別情況」的不合理之處。

第一、檢方是以口頭形式向法官提出對指控增加兩個「特殊情況」，雖然獲得法官批准，但根據加州法律，「重大指控」必須以正式的書面文件提出，檢方沒有這樣做，導致賴尹無瑕對指控辯解。

第二、檢方提出的兩項「特殊情況」，是基於「無法被法庭採納」的證據。辯方律師提及，其中三名證人的證詞為「道聽塗說（hearsay）」，不能作為提出「指控的依據」。

第三、針對檢方添加的「佯裝伺機謀殺」特別情況，檢方沒有足夠證據使賴尹出庭受審。

第四、由於檢方是在聽證會結束後添加的兩項「特殊情況」，被告的「交叉問訊」和「呈現證據」權利被剝奪。

檢：嫌犯毆妻致死放火滅證

洛縣檢察官Habib Balian此前曾告訴洛縣高等法院法官Theresa McGonigle，調查發現賴尹將其妻子活活打死並企圖以放火燒房子來掩蓋罪行。檢方表示，兩人有「某些夫妻矛盾。」

法庭文件顯示，內分泌科醫師高艾琳在亞凱迪亞執業。賴尹則有自己的土木工程和土地測量公司，同時也買賣房產。兩人2002年結婚，但他們的婚姻很快就遭遇挑戰。婚後僅幾個月，高艾琳提出離婚，儘管到2008年他們的雙胞胎出生時，兩人似乎已經和好。2024年8月，高艾琳再次提出離婚申請，理由是雙方有不可調和的衝突。

法庭文件顯示，高艾琳在提出離婚申請時，也要求撤銷婚前協議。根據死者哥哥的聲明，她提出這項請求是因為他們擁有的幾處房產都登記在她丈夫名下，而根據2002年的婚前協議，這些房產仍將歸丈夫所有。

法庭記錄顯示，婚前協議於2024年9月7日被撤銷，高艾琳的名字也被添加到聖瑪利諾房產的共同所有人名單中。

負責本案的洛杉磯縣凶案組探員Lugo曾在檢察官的問詢下表示，與賴尹與高艾琳的兩個青少年兒子聊過賴尹出軌的事，兩人是在一次出遊中，意外看到賴尹掉落的手機，上面是賴尹與另一人的對話，有親吻表情符號（emoji），且有許多中文字。探員表示，信息的另一方是女子。