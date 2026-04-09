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科切拉音樂節明登場 估吸引不少華人朝聖

記者張宏／洛杉磯報導
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現場炎熱風沙需要時刻補水。（讀者提供）
現場炎熱風沙需要時刻補水。（讀者提供）

年度沙漠音樂盛宴科切拉音樂節（Coachella Music Festival）將從10日起連續兩周的周五至周日在Indio上演，除大熱歌手Sabrina Carpenter、Justin Bieber和派對金曲製造者Karol G這些主流明星，來自日韓的組合BIGBANG、SHINee泰民、國際女團KATSEYE及日本唱作人藤井風和嘻哈組合Creepy Nuts也會登場，吸引不少華人歌迷前往。

今年科切拉音樂節將舞台增設為七個，共有140多名藝術家登台。明星陣容強大，票價也水漲船高，官網門票已售罄，轉售票第一個周末三天通票最低價格約1437美元，單日周末的門票起跳也是800美元。

除表演外，音樂節還提供對口型挑戰賽、水球大戰、匹克球、人體套圈遊戲等，今年還特別在新建區域放映Radiohead影片。現場售賣周邊服飾，還有各種美食，包括Afters巨型冰淇淋三明治、手工拉製的Bang Bang麵條、令人垂涎的Birrieria San Marcos墨西哥捲餅、哈林區美味的Charles煎雞及Farmhouse Kitchen的濃鬱泰式菜餚。但要做好心理準備，音樂節上萬物皆不便宜，即使一杯飲料，都要兩位數的售價。

雖然去年整體流程被稱為「災難」，很多露營者在烈日下排隊超過8至12小時仍無法進入營區，但每年依然吸引來自世界各地的粉絲前赴後繼。尤其今年韓團Bigbang宣告在科切拉音樂節回歸，吸引不少亞洲支持者遠赴重洋到現場，來自台灣的粉絲Susu日前已抵達洛杉磯，她說，這是給自己的生日禮物，雖然這一趟機票、酒店和門票要花掉很多錢，但Bigbang代表其青春歲月，她希望能在現場目睹他們的回歸。

華人Tina徐兩年前參加過科切拉音樂節。她說，現場炎熱、昂貴且人滿為患，光是開車過去就已精疲力盡，行程通常要兩個多小時。今年再去，是做了充分心理建設和想看藤井風的動力驅使；不過如果要想排到前排近距離看到偶像，要提前數小時排隊，估計回來後要休息一周才能緩過來，但這大概就是活著的感覺吧，且現場還能聽到多種音樂流派的全球音樂。

不想去現場的人，也可通過Youtube觀看直播。在Youtube的Coachella TV頻道可全天享受24小時不間斷、可互動的音樂觀看體驗，內容涵蓋經典歷史演出與2026年音樂節精彩片段。

今年科切拉音樂節舞台增設為七個，共有140多名藝術家登台演出。（科切拉音樂節官網...
今年科切拉音樂節舞台增設為七個，共有140多名藝術家登台演出。（科切拉音樂節官網）

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