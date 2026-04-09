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大莊家高球邀請賽 2華將亮相挑戰LPGA群星

記者啟鉻／河濱報導
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2026年度「大莊家高爾夫職業及業餘混合邀請賽」（Pechanga Pro-Am...
2026年度「大莊家高爾夫職業及業餘混合邀請賽」（Pechanga Pro-Am）於4月7日登場。賽事匯聚25位美國女子職業高爾夫協會（LPGA）職業選手，以及影視名人與多位頂尖球手同場競技。（記者啟鉻／攝影）

2026年度「大莊家高爾夫職業及業餘混合邀請賽」（Pechanga Pro-Am）於4月7日登場。本屆賽事共有兩華人選手參賽，分別是王培紅（Christine Wang）與丁慧中（Ginnie Ding），她們將在賽場展現實力與風采，力拚佳績。

本次比賽在「大莊家Journey高爾夫球場」舉行，為高爾夫球界備受矚目的年度賽事之一，匯聚25位美國女子職業高爾夫協會（LPGA）職業選手，以及邀請影視名人與多位頂尖球手同場競技。此外，今年另有六位名人受邀參與，為賽事增添看點。比賽於8日結束。

華裔選手王培紅來自德州休士頓，近年在Epson巡迴賽逐漸嶄露頭角，是備受關注的潛力新秀之一。她7歲接觸高爾夫，畢業於南加州大學（USC）商業管理系。她於2024年轉入職業，迎來Epson巡迴賽新人球季。首年參加9場賽事、2場晉級，逐步適應職業賽節奏，全年獎金約4097美元。2025年表現明顯提升，出賽15場成功晉級9場，累積獎金約3萬1000美元，並三度打入前十，包括在Otter Creek Championship Presented by Case Construction奪得並列第四的佳績。目前她的平均桿數為72.66桿，展現穩定競爭力。

她受訪時表示，在南加大求學期間，高爾夫球為校內強項運動之一，也讓她結識許多志同道合的球友，能持續投入高球運動，與這些朋友的支持與鼓勵密不可分。

另一位華人選手丁慧中來自香港，這是她首次參加該賽事。她近年在職業賽場迅速崛起，備受矚目。丁慧中4歲接觸高爾夫，14歲時入選香港代表隊，征戰多項亞洲賽事，累積豐富國際經驗。

其後，她赴美就讀范德堡大學（Vanderbilt University），大學期間表現亮眼，曾隨隊奪得4項團體冠軍，並於2023年贏得女子奧蘭多國際業餘賽冠軍。她於2024年轉為職業球員，新人球季雖僅參加2賽事，但均成功晉級，並在PQ Noria - Lalla Aicha資格賽勇奪亞軍，展現不俗實力，平均桿數為73.31桿。2025年她出賽24場、晉級22場，穩定性顯著提升，其中在Investec南非女子公開賽（Investec SA Women's Open）取得並列第六名，全年共收穫3次前十名，持續累積職業賽經驗與排名。

主辦者表示，本屆賽事星光熠熠，頭號種子為曾奪得美國女子業餘錦標賽冠軍的Gabriela Ruffels。此外，LPGA新星Amelia Garvey、Brianna Navarrosa，以及資深名將、前冠軍得主IL Park Lee等好手也將同場競技，為賽事增添精采看點。

華裔選手王培紅（左）與丁慧中（右）參加比賽，爭取好成績。（記者啟鉻／攝影）
華裔選手王培紅（左）與丁慧中（右）參加比賽，爭取好成績。（記者啟鉻／攝影）

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