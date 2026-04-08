無人車Zoox進駐洛杉磯 2027年上路

造型前衛的Zoox計畫2027年於洛杉磯上路。（路透）

LA Business Journal報導，總部位於北加州 的無人駕駛駕駛汽車公司Zoox Inc. 3月中宣布與優步科技公司（Uber Technologies Inc.）合作，將其自動駕駛車輛整合進優步叫車應用程式，雙方預計2027年中在洛杉磯推出這項服務，屆時洛杉磯乘客，可能會搭到一款外型奇特，充滿未來感的車輛：沒有方向盤、排檔桿，也沒有油門踏板。

Zoox是網路零售巨頭亞馬遜旗下獨立子公司，已低調地在洛杉磯道路上運作一年左右。該公司2025年4月宣布使用少量輛改裝、配有駕駛的豐田 （Toyota）Highlander測試車進行城市地圖繪製。

這些車輛僅是過度階段。相較另一家同樣在洛杉磯營運、使用改裝捷豹（Jaguar）電動車的自動駕駛車輛公司Waymo，Zoox無人駕駛計程車外型更顯前衛，不大可能與一般車輛融為一體。該公司打造的車款是雙向行駛的未來型接駁車，乘客可面對面而坐，而非像其他車輛那樣面朝同一方向。

在正式將自動駕駛車輛部署至洛杉磯前，測試車先進行區域地圖繪製，Zoox在其他營運城市如拉斯維加斯、舊金山、西雅圖、邁阿密與奧斯汀等，也採用相同策略。

儘管多數城市有統一的駕駛規則，如何時讓行、何時轉彎等，然不同城市提供在地駕駛行為的演算法各有差異，如民眾駕駛習慣、道路施工繞行及大型活動影響的交通路線等。公司在聲明中指出，「洛杉磯這座充滿活力的城市值得我們學習，人們仰賴叫車服務與多元化交通方式出行，然也以交通擁堵、高度仰賴汽車聞名。」

Zoox目前正以緩慢但穩定的方式，逐步擴展大都市服務。拉斯維加斯服務時間為上午11時至凌晨1時，涵蓋賭城大道（Las Vegas Strip）及周邊部分區域，也提供熱門景點如球體館（Sphere）與T-Mobile體育館（T-Mobile Arena）限時接送服務等。該公司也準備於春季起，陸續在舊金山大部分區域推出服務，今年稍晚也預計在奧斯汀正式上路。

南加大 （USC）維特比（Viterbi）工程學院教授Rahul Jain認為，在較小區域推出服務是明智之舉。自動駕駛車輛需能感知道路各種獨特狀況，包括潛在自行車道及公車駕駛車道等。「部分技術仰賴所謂的高清地圖，道路與街道需反覆重新繪製，自駕系統才能更可靠、安全。」