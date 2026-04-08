洛縣斑疹傷寒病例新高 近九成需住院

跳蚤傳播斑疹傷寒的可能途徑與防範情境，包括野生動物、寵物、環境衛生及人體感染症狀等。（示意圖取自ChatGPT）

洛杉磯縣跳蚤傳播的斑疹傷寒疫情 持續升溫，據ABC 7電視台報導，洛杉磯縣公共衛生局（LA Public Health）日前警告，2025年累計病例達220例，超過2024年全年的187例，其中近九成患者因症狀嚴重需住院，引發公共衛生部門高度關注。

斑疹傷寒是一種由細菌引起的傳染病，主要透過受感染跳蚤叮咬傳播，症狀輕重不一，嚴重時可致命。衛生官員警告，該病已在社區廣泛流行，即便家中未飼養寵物 ，民眾仍存在感染風險。洛杉磯縣公共衛生局流行病學醫師Aiman Halai表示，相關病例逐年攀升，且遍及全縣各地，情況不容輕忽。

Aiman Halai指出，感染症狀通常於遭跳蚤叮咬後一至兩周內出現，包括發燒、頭痛、噁心、全身痠痛、嘔吐及皮疹等。衛生官員強調，斑疹傷寒不會在人與人之間直接傳播，但帶菌跳蚤多寄生於老鼠、流浪貓及負鼠等動物身上。即便家中犬貓未出現任何病徵，只要曾在戶外活動並接觸受感染跳蚤，仍可能將病菌帶回家，間接提高人類感染風險。

防疫方面，官員建議民眾全年持續為寵物進行防蚤處理，避免接觸或餵食流浪動物，並維持居家環境整潔，包括定期修剪住家周邊植被、清除雜物、避免形成鼠類棲息空間，以及妥善加蓋戶外垃圾桶。

Aiman Halai表示，目前通報者多為重症個案，實際感染人數可能遠高於統計數字。斑疹傷寒若能及早確診並使用抗生素，如多西環素等，通常可有效降低重症與併發症風險。

值得注意的是，縣府去年已就洛杉磯市中心、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）及未建制社區Willowbrook三地爆發的群聚感染事件展開調查，顯示疫情已呈現區域性擴散趨勢，防控形勢不容樂觀。