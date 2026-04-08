侯德健：創作民歌靈魂 AI無法取代

侯德健說自己很多地方都比不過AI，但他穩贏的是歌詞。（記者張宏╱攝影）

「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會將於4月7日至9日在洛杉磯 Orpheum Theatre開唱，11民歌領軍人物面對AI時代有話要說，「龍的傳人」侯德健表示，AI很萬能，但靈魂是我們的。「外婆的澎湖灣」創作者葉佳修則認為，AI是人類靈魂的監測器。上個世紀八、九十年代初期台灣唱作界中流砥柱周治平則認為，正因為AI，現場原聲的演唱才更加珍貴。

（影音來源：記者張宏）

侯德健坦言，他使用AI已三年多時間，AI升級迭代太快，寫旋律他寫不過AI，唱更唱不過AI，因為AI可以14個小節不換氣，還能把所有最棒的歌手聲音結合在一起。編曲他也編不過AI，如果混音，他認識最好的混音師也比不過AI。「AI的音樂高級感，人類無法比擬。」但有一件事，他認為AI肯定比不過人類，「AI無法超過吳楚楚、胡德夫、葉家修和周治平這些人的歌詞創作能力。」這是AI最難突破的關卡，也正是歌曲的靈魂，AI是好東西，但靈魂是人類的。

對未來是否想讓AI生成永久聲音或影像，侯德健開玩笑說，如果太太能拿到版稅，他不介意，如果沒錢掙，版權先留給太太，看她怎麼處理。

葉佳修很早就用電腦編曲，他表示，除了歌詞，AI現在還不能像講話一樣，按照人類的腔調唱出那種貼著人們耳朵聽的音樂。

原住民 歌謠之父胡德夫說，他彈鋼琴但是不識譜，演奏會有很多錯誤，AI能糾正他的錯誤，但AI也會被他的錯誤影響。他希望借助AI讓他的聲音和影像續存。吳楚楚和張明智當年的清清楚楚二重唱是黃金民歌組合，他們都認為AI會讓創作者如虎添翼，年輕人善於利用能創作出更好的音樂。

AI的強大更能凸顯人聲的重要，周治平表示，現場會變得更加珍貴，那些帶著低保真、粗糙顆粒感的老歌，會比新歌更加珍貴，因此像「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」這樣的紀念演唱會，比AI流水線生產的音樂更加珍貴。

邰肇玫回想當年從高雄站票到台北參加創作歌曲比賽的經歷，她說，AI寫歌很快很容易，但是從人內心創作出來的東西，才是最有生命力最經得起時間打磨的，請大家珍惜這份屬於人類的時刻。

原住民歌謠之父胡德夫說，他彈鋼琴但是不識譜，演奏會有很多錯誤，AI能糾正他的錯誤，但AI也會被他的錯誤影響。（記者張宏╱攝影）