我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

侯德健：創作民歌靈魂 AI無法取代

記者張宏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
侯德健說自己很多地方都比不過AI，但他穩贏的是歌詞。（記者張宏╱攝影）
侯德健說自己很多地方都比不過AI，但他穩贏的是歌詞。（記者張宏╱攝影）

「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會將於4月7日至9日在洛杉磯Orpheum Theatre開唱，11民歌領軍人物面對AI時代有話要說，「龍的傳人」侯德健表示，AI很萬能，但靈魂是我們的。「外婆的澎湖灣」創作者葉佳修則認為，AI是人類靈魂的監測器。上個世紀八、九十年代初期台灣唱作界中流砥柱周治平則認為，正因為AI，現場原聲的演唱才更加珍貴。

（影音來源：記者張宏）

侯德健坦言，他使用AI已三年多時間，AI升級迭代太快，寫旋律他寫不過AI，唱更唱不過AI，因為AI可以14個小節不換氣，還能把所有最棒的歌手聲音結合在一起。編曲他也編不過AI，如果混音，他認識最好的混音師也比不過AI。「AI的音樂高級感，人類無法比擬。」但有一件事，他認為AI肯定比不過人類，「AI無法超過吳楚楚、胡德夫、葉家修和周治平這些人的歌詞創作能力。」這是AI最難突破的關卡，也正是歌曲的靈魂，AI是好東西，但靈魂是人類的。

對未來是否想讓AI生成永久聲音或影像，侯德健開玩笑說，如果太太能拿到版稅，他不介意，如果沒錢掙，版權先留給太太，看她怎麼處理。

葉佳修很早就用電腦編曲，他表示，除了歌詞，AI現在還不能像講話一樣，按照人類的腔調唱出那種貼著人們耳朵聽的音樂。

原住民歌謠之父胡德夫說，他彈鋼琴但是不識譜，演奏會有很多錯誤，AI能糾正他的錯誤，但AI也會被他的錯誤影響。他希望借助AI讓他的聲音和影像續存。吳楚楚和張明智當年的清清楚楚二重唱是黃金民歌組合，他們都認為AI會讓創作者如虎添翼，年輕人善於利用能創作出更好的音樂。

AI的強大更能凸顯人聲的重要，周治平表示，現場會變得更加珍貴，那些帶著低保真、粗糙顆粒感的老歌，會比新歌更加珍貴，因此像「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」這樣的紀念演唱會，比AI流水線生產的音樂更加珍貴。

邰肇玫回想當年從高雄站票到台北參加創作歌曲比賽的經歷，她說，AI寫歌很快很容易，但是從人內心創作出來的東西，才是最有生命力最經得起時間打磨的，請大家珍惜這份屬於人類的時刻。

原住民歌謠之父胡德夫說，他彈鋼琴但是不識譜，演奏會有很多錯誤，AI能糾正他的錯誤...
原住民歌謠之父胡德夫說，他彈鋼琴但是不識譜，演奏會有很多錯誤，AI能糾正他的錯誤，但AI也會被他的錯誤影響。（記者張宏╱攝影）

吳楚楚鼓勵年輕人借助AI創作。（記者張宏╱攝影）
吳楚楚鼓勵年輕人借助AI創作。（記者張宏╱攝影）

原住民 洛杉磯

上一則

蚊蟲叮咬問診AI 華女依建議處置 病情加重

下一則

南加倉庫遭員工縱火 燒紅天空

延伸閱讀

民歌50年11領軍人物聚南加 潘越雲靠這一項穩贏

民歌50年11領軍人物聚南加 潘越雲靠這一項穩贏
「校園民歌50年」舊金山首站落幕 移師聖荷西唱3場

「校園民歌50年」舊金山首站落幕 移師聖荷西唱3場
台灣民歌50本月北美開唱 青春跨海回聲

台灣民歌50本月北美開唱 青春跨海回聲
中國生成式AI亂象 作家演員都成受災戶

中國生成式AI亂象 作家演員都成受災戶
「台灣民歌50年」演唱會 北美巡演紐約場：4月23日、24日演出

「台灣民歌50年」演唱會 北美巡演紐約場：4月23日、24日演出
校園民歌50年美國巡演 洛杉磯4月7~9日演出

校園民歌50年美國巡演 洛杉磯4月7~9日演出

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
洛杉磯遊民巷、沃茨和康普頓是南加州犯罪率最高的地方。（示意圖，取自Unsplash.com）

白天天堂、夜晚地獄？加州最危險4區曝光 天黑後別去

2026-04-01 17:04

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場