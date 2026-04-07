致電餐廳訂購 可避免平台抽成

專家建議，消費者可直接致電餐廳訂餐，同時多比較不同外賣平台價格。(示意圖取自Pexels網站）

在外賣價格持續上漲背景下，不少消費者尋求降低開支的方法。CNBC新聞頻道分析指出，同一份餐點透過外賣平台訂購，價格可能比直接向餐廳購買高20%至30%，主因在平台對菜單進行加價。專家建議，消費者可直接致電餐廳訂餐，以避免平台抽成；同時多比較不同外賣平台價格，例如Uber Eats與DoorDash，也有助找到較優惠的選項。

根據「The Wall Street Journal」分析指出，即使是同一家餐廳，在不同外賣平台上的價格，也可能存在差異，有時甚至超過10%。為節省開支，專家建議消費者多比較各平台價格，或直接透過餐廳官網訂購，以減少不必要支出。

除比價與避開平台抽成，不少華人也分享省錢經驗。居住在南加的王先生表示，一些面向華人市場的外賣平台常推出紅包優惠，對奶茶等品類，若選擇自取，價格甚至可能比店內直接購買更便宜。華人朱女士則指出，她平時習慣透過Uber Eats訂購披薩，但曾因偶然下載Domino's Pizza app後發現，同樣的披薩配送若透過餐廳官方應用程式下單，通常可比外賣平台便宜約3至5美元。

此外，MarketWatch指出，若想降低外賣開支，可改採自取方式以省下配送費，並避開晚餐等用餐高峰時段下單，以減少動態加價帶來的影響。

同時，透過如DashPass等會員服務，也能進一步減少配送費與服務費支出。有華人消費者表示，開通會員後通常可享有配送費減免或服務費折扣，對經常點外賣的人而言相對划算。例如有民眾指出，透過Amazon 旗下的Whole Foods Market配送服務，在開通會員後可享免配送費優惠，使整體成本更具吸引力。