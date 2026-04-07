我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

巴沙迪那學生送暖 帶動長者防護保健

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自聖瑪利諾高中和南巴沙迪那高中的學生化身小老師，為長者講解健康知識。（記者朱敏...
來自聖瑪利諾高中和南巴沙迪那高中的學生化身小老師，為長者講解健康知識。（記者朱敏梓╱攝影）

由凱瑟醫療（Kaiser Permanente）主辦的社區健康意識宣傳活動，6日上午在位於巴沙迪那市的皇冠城成人日間保健中心（Crown City Adult Day Health Care Center）舉行，活動現場共有20多名當地中學與高中志工參與，為長者普及健康和疾病預防知識，氣氛溫馨熱絡。

該活動內容以健康預防為主軸，當天重點包括肺部功能檢測與癌症預防知識宣導。所有講解與流程設計皆由學生負責，向長者介紹日常健康管理與預防觀念。學生們還準備了多項小禮物發放給長者，並逐一協助長者進行簡單檢測與解說。主辦方表示，此次活動由聖瑪利諾高中及南巴沙迪那高中學生共同籌辦，為首次與該成人日間保健中心合作。未來計畫以每一至兩個月一次的頻率持續舉辦，並多安排於學生假期期間持續服務社區。

活動中，學生除協助測量肺活量，也引導長者製作簡易按摩工具，將健康概念轉化為可在日常生活中實踐的保健方式。主辦方指出，此舉不僅推廣預防醫學觀念，也讓不同世代之間有更多交流與互動。

參與活動的長者Sofia表示，隨著年齡增長，身體容易出現各種問題，了解如何預防相當重要，「這個活動很及時」，她也提到有朋友得知消息後一同前來參加。

該中心經理Rose表示，此次健康宣導活動有助於提升長者對疾病預防的認識，透過肺部檢測與健康教育，協助長者了解日常保健方式。她指出，中心平時也安排各類健康促進與活動課程，此次結合學生志工參與，進一步將預防醫學觀念帶入社區，讓長者在互動中獲得實用資訊。

Rose還表示，學生在現場協助進行測量與講解，並帶領長者製作簡易保健工具，讓健康知識更貼近日常生活。她對學校與學生志工的參與表達感謝，認為此類合作不僅有助於推廣健康意識，也讓長者有更多與年輕世代交流的機會。她還提到，中心服務對象以華人長者為主，此次活動內容亦貼近社區需求，提升參與度。

現場座無虛席，學生在現場為長者們協助進行測量與講解。（記者朱敏梓╱攝影）
現場座無虛席，學生在現場為長者們協助進行測量與講解。（記者朱敏梓╱攝影）

學生們為長者們準備了許多禮物。（記者朱敏梓╱攝影）
學生們為長者們準備了許多禮物。（記者朱敏梓╱攝影）

聖瑪利諾 癌症

上一則

美國真的缺油了？ 川普新開油田 腦筋動到加州豪宅區

下一則

洛市中心翻新 藝術公園迎國際賽 打造多元新地標

延伸閱讀

AI進社區 亞美凝聚聯盟推動智慧生活

AI進社區 亞美凝聚聯盟推動智慧生活
聖瑪利諾華協 辦包餃子慈善派對

聖瑪利諾華協 辦包餃子慈善派對
溫馨相伴十載 愛心守護夕陽熱烈 慶祝溫馨日間成人護理中心十周年慶典

溫馨相伴十載 愛心守護夕陽熱烈 慶祝溫馨日間成人護理中心十周年慶典
福全健保4月多場講座 免費Medicare諮詢

福全健保4月多場講座 免費Medicare諮詢
東華深入日落區 健康日推預防醫療

東華深入日落區 健康日推預防醫療
聖地牙哥推長壽俱樂部計畫

聖地牙哥推長壽俱樂部計畫

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩