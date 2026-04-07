巴沙迪那學生送暖 帶動長者防護保健

來自聖瑪利諾高中和南巴沙迪那高中的學生化身小老師，為長者講解健康知識。（記者朱敏梓╱攝影）

由凱瑟醫療（Kaiser Permanente）主辦的社區健康意識宣傳活動，6日上午在位於巴沙迪那市的皇冠城成人日間保健中心（Crown City Adult Day Health Care Center）舉行，活動現場共有20多名當地中學與高中志工參與，為長者普及健康和疾病預防知識，氣氛溫馨熱絡。

該活動內容以健康預防為主軸，當天重點包括肺部功能檢測與癌症 預防知識宣導。所有講解與流程設計皆由學生負責，向長者介紹日常健康管理與預防觀念。學生們還準備了多項小禮物發放給長者，並逐一協助長者進行簡單檢測與解說。主辦方表示，此次活動由聖瑪利諾 高中及南巴沙迪那高中學生共同籌辦，為首次與該成人日間保健中心合作。未來計畫以每一至兩個月一次的頻率持續舉辦，並多安排於學生假期期間持續服務社區。

活動中，學生除協助測量肺活量，也引導長者製作簡易按摩工具，將健康概念轉化為可在日常生活中實踐的保健方式。主辦方指出，此舉不僅推廣預防醫學觀念，也讓不同世代之間有更多交流與互動。

參與活動的長者Sofia表示，隨著年齡增長，身體容易出現各種問題，了解如何預防相當重要，「這個活動很及時」，她也提到有朋友得知消息後一同前來參加。

該中心經理Rose表示，此次健康宣導活動有助於提升長者對疾病預防的認識，透過肺部檢測與健康教育，協助長者了解日常保健方式。她指出，中心平時也安排各類健康促進與活動課程，此次結合學生志工參與，進一步將預防醫學觀念帶入社區，讓長者在互動中獲得實用資訊。

Rose還表示，學生在現場協助進行測量與講解，並帶領長者製作簡易保健工具，讓健康知識更貼近日常生活。她對學校與學生志工的參與表達感謝，認為此類合作不僅有助於推廣健康意識，也讓長者有更多與年輕世代交流的機會。她還提到，中心服務對象以華人長者為主，此次活動內容亦貼近社區需求，提升參與度。

現場座無虛席，學生在現場為長者們協助進行測量與講解。（記者朱敏梓╱攝影）