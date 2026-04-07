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洛市中心翻新 藝術公園迎國際賽 打造多元新地標

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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位於市政廳對街、長年閒置的地塊，將打造為結合藝術、運動與社區活動的藝術公園。（谷...
位於市政廳對街、長年閒置的地塊，將打造為結合藝術、運動與社區活動的藝術公園。（谷歌地圖）

洛杉磯市中心將添新亮點，位於市政廳對街、長年閒置的地塊，有望在未來兩大國際賽事前「華麗變身」。根據市府最新規畫，該處將打造為結合藝術、運動與社區活動的「藝術公園（Art Park）」，為2026年世界盃與2028年夏季奧運提前暖身。

洛杉磯市中心社區委員會（DLANC）近日一場簡報會，首次對外展示該計畫細節。該地點位於第一街（1st Street）與百老匯（Broadway）交會處，緊鄰莫利納大公園（Gloria Molina Grand Park），過去約十年來一直處於閒置狀態，主因是開發預算不斷增加，導致相關計畫遲遲未能推進。

今年2月，洛杉磯市公園與休閒局（Los Angeles Recreation and Parks）已與AltaMed旗下的奇卡諾與墨西哥藝術博物館（AltaMed Museum of Chicano and Mexican Art）建立合作關係，計畫將該地轉型為融合藝術、文化與體育活動的公共空間。根據當時提交至公園與休閒委員會的計畫內容，AltaMed構想在占地約兩英畝的基地內，提供運動心理健康服務、運動營養服務、健康促進活動，以及多元藝術與文化活動。開放時間規畫為每周四至周日，上午10時至下午5時。

此次DLANC簡報進一步揭露該計畫的整體藍圖，並將其命名為「El Corazon Art Park」。設計由Studio-MLA操刀，規畫包括戶外運動用途的綠地空間、公共雕塑與藝術裝置，以及一座藝術畫廊。場地配置顯示，百老匯一側將設置具彈性用途的綠地與健康中心，而南側面向春街（Spring Street）則規畫興建一棟兩層樓的畫廊建築，並設有小型停車場。

此外，簡報指出，未來藝術公園將配備專人管理，並提供全天候安全維護，以確保場地運作與民眾使用安全。

在合作條件方面，AltaMed須向洛杉磯市支付17萬5000美元的場地使用費，並分季度繳納，期限至2027年2月。根據公園局提交的報告，目前所有規畫中的建築設施均屬非永久性結構，未來仍具調整彈性。

隨著世界級大型活動接連登場，洛杉磯市府積極推動市中心空間再利用，此案若順利推進，預計將為市中心注入更多文化與公共活動能量，也為居民與遊客提供嶄新的休憩與交流場域。

El Corazon Art Park規劃圖。（圖片來自Studio-MLA）
El Corazon Art Park規劃圖。（圖片來自Studio-MLA）

南側面向Spring Street將興建一棟兩層樓的畫廊建築，圖為畫廊規劃圖。（...
南側面向Spring Street將興建一棟兩層樓的畫廊建築，圖為畫廊規劃圖。（圖片來自AltaMed）

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